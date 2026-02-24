Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Οδηγός στη Γαλλία εντοπίστηκε ζωντανός σε χαράδρα 300 μέτρων πέντε ημέρες μετά από τροχαίο
Όχι μόνο δεν τραυματίστηκε θανάσιμα από την πτώση στη χαράδρα αλλά επέζησε
Για «θαύμα» κάνουν λόγο στη Γαλλία μετά τη διάσωση 48χρονου οδηγού που επέζησε επί πέντε ημέρες παγιδευμένος στο αυτοκίνητό του, μετά από πτώση σε χαράδρα σχεδόν 300 μέτρων.
Το όχημα που οδηγούσε ο 48χρονος εξετράπη σε στενό και απότομο δρόμο και κατέληξε σε χαράδρα περίπου 300 μέτρων στον νομό Αρντές της νοτιοδυτικής Γαλλίας, όπου βρίσκεται το φαράγγι Gorges de l'Ardèche.
Για καλή τύχη του οδηγού, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου μια ομάδα κυνηγών που βρίσκονταν στην περιοχή για κυνήγι αγριογούρουνων τον εντόπισε. «Ήταν ακόμα μέσα, πολύ αδύναμος, αλλά είχε τις αισθήσεις του», δήλωσε ο Florian Giraud ένας από του ςκυνηγούς, περιγράφοντας τη στιγμή του εντοπισμού.
Μετά την ειδοποίηση των κυνηγών, στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Δώδεκα διασώστες επιχείρησαν επί αρκετές ώρες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Λυών.
Ο τραυματίας, που διαμένει στην περιοχή Allier, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος στην αστυνομία και φέρει σοβαρά τραύματα, ωστόσο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
