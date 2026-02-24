Ένας αστυνομικός νεκρός και δύο τραυματίες από έκρηξη κοντά στον σταθμό Σαβιέλοβα στη Μόσχα, δείτε βίντεο
Ένας αστυνομικός νεκρός και δύο τραυματίες από έκρηξη κοντά στον σταθμό Σαβιέλοβα στη Μόσχα, δείτε βίντεο

Άγνωστος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό και σκοτώθηκε επιτόπου – Ποινική έρευνα για επίθεση κατά δυνάμεων της τάξης

Ένας αστυνομικός νεκρός και δύο τραυματίες από έκρηξη κοντά στον σταθμό Σαβιέλοβα στη Μόσχα, δείτε βίντεο
Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν στη Μόσχα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, όταν άγνωστος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Σαβιέλοβα. Ο δράστης, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών, σκοτώθηκε επίσης επιτόπου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου μέσω Telegram, περίπου στις 00:05 τοπική ώρα (23:05 ώρα Ελλάδας), άγνωστος πλησίασε μέλη της τροχαίας που πραγματοποιούσαν περιπολία με όχημα στην πλατεία του σταθμού Σαβιέλοβα, στο βόρειο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας. Αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός».



Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο δράστης πέθανε επί τόπου, ενώ ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.



Αρχικά, το παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών στη Μόσχα είχε αναφέρει ότι ο «κακοποιός» διέφυγε. Σε δεύτερη ανακοίνωση, ωστόσο, διευκρίνισε ότι μετά από επιτόπια εξέταση και μελέτη υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, εντοπίστηκε νεκρός.

Κλείσιμο


Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σαβιέλοβα συγκαταλέγεται στους κυριότερους της Μόσχας, εξυπηρετώντας σημαντικό όγκο επιβατικής κίνησης.

Η ρωσική Επιτροπή Έρευνας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική δικογραφία για «επίθεση κατά της ζωής μελών των δυνάμεων της τάξης» και για παράνομη κατοχή εκρηκτικών.

