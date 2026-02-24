Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Ένας αστυνομικός νεκρός και δύο τραυματίες από έκρηξη κοντά στον σταθμό Σαβιέλοβα στη Μόσχα, δείτε βίντεο
Άγνωστος πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό και σκοτώθηκε επιτόπου – Ποινική έρευνα για επίθεση κατά δυνάμεων της τάξης
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου μέσω Telegram, περίπου στις 00:05 τοπική ώρα (23:05 ώρα Ελλάδας), άγνωστος πλησίασε μέλη της τροχαίας που πραγματοποιούσαν περιπολία με όχημα στην πλατεία του σταθμού Σαβιέλοβα, στο βόρειο τμήμα της ρωσικής πρωτεύουσας. Αμέσως μετά «πυροδοτήθηκε άγνωστος μηχανισμός».
An explosion outside the #Savyolovskyrailwaystation in central #Moscow killed two people early Tuesday, including a police officer and a suspect believed to have planted the explosive device, according to Russian news agencies citing police. Investigators reviewed video footage… pic.twitter.com/9qYXMElmTU— News9 (@News9Tweets) February 24, 2026
Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο δράστης πέθανε επί τόπου, ενώ ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται.
💢 Moskova'da Savyolovsky istasyon meydanında gece yarısından sonra bir trafik polisi devriye aracının yanında el yapımı patlayıcı infilak etti.— Tkchaber (@habertkc) February 23, 2026
Bir polis memuru hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
pic.twitter.com/KEphhwpFdI
Αρχικά, το παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών στη Μόσχα είχε αναφέρει ότι ο «κακοποιός» διέφυγε. Σε δεύτερη ανακοίνωση, ωστόσο, διευκρίνισε ότι μετά από επιτόπια εξέταση και μελέτη υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, εντοπίστηκε νεκρός.
A police vehicle exploded near Savyolovsky railway station in central Moscow. One officer was killed and another injured in the blast. The Interior Ministry said police units have been deployed to search for the suspect who detonated the patrol car. #Russia pic.twitter.com/3rLPkubX3A— Hamdan News (@HamdanWahe57839) February 24, 2026
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Σαβιέλοβα συγκαταλέγεται στους κυριότερους της Μόσχας, εξυπηρετώντας σημαντικό όγκο επιβατικής κίνησης.
Η ρωσική Επιτροπή Έρευνας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική δικογραφία για «επίθεση κατά της ζωής μελών των δυνάμεων της τάξης» και για παράνομη κατοχή εκρηκτικών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr