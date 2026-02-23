Βιολονίστρια υπέστη μόνιμη βλάβη στα δάχτυλα μετά από ατύχημα σε γυμναστήριο: Αρνήθηκαν να την αποζημιώσουν, πώς αποκάλυψε την αλήθεια

Μια συγκλονιστική ιστορία επιμονής και δικαίωσης έρχεται στο φως, με πρωταγωνίστρια μια διακεκριμένη βιολονίστρια που είδε την καριέρα της να καταστρέφεται

έπειτα από σοβαρό

σε στούντιο Pilates, καθώς αναγκάστηκε να αναλάβει η ίδια ρόλο «μυστικής ερευνήτριας» προκειμένου να αποδείξει τι πραγματικά συνέβη.

Η 45χρονη

, μητέρα τριών παιδιών, είχε εμφανιστεί με κορυφαίες ορχήστρες σε εμβληματικούς χώρους ανά τον κόσμο, όπως το Royal Albert Hall και η

Όπως μεταδίδει η Daily Mail , τον Μάρτιο του 2019, κατά τη διάρκεια προπόνησής της σε μηχάνημα «Coreformer» σε γυμναστήριο στο βόρειο Λονδίνο , η μπάρα στήριξης υποχώρησε ξαφνικά, εκτοξεύοντάς την με δύναμη προς τα εμπρός.

Η καριέρα της τερματίστηκε μετά το ατύχημα

«σαν να τη χτύπησαν βίαια στο στομάχι», ενώ άκουσε τον αγκώνα της να σπάει. Το ατύχημα της προκάλεσε κάταγμα στον αριστερό αγκώνα, σοβαρές κακώσεις στην κοιλιακή χώρα και μόνιμη νευρική βλάβη. Σύμφωνα πάντα με την Daily Mail, πλέον αδυνατεί να παίξει βιολί, καθώς δεν μπορεί να διαχωρίσει δύο δάχτυλα στο αριστερό της χέρι, ενώ συχνά χρειάζεται αναπηρικό αμαξίδιο για να μετακινείται.



Η ιδιοκτήτρια του στούντιο αρνήθηκε κάθε ευθύνη, αποδίδοντας το περιστατικό σε «αμέλεια» της πελάτισσας και αμφισβητώντας ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στο μηχάνημα.

Η «μυστική αποστολή» και δικαίωση μετά από επτά χρόνια





Χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα και προσποιούμενη την άπειρη αρχάρια, επισκέφθηκε μυστικά στούντιο της ίδιας αλυσίδας σε όλο το Αντί να εγκαταλείψει, η Μέρον αποφάσισε να περάσει στην αντεπίθεση.Χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα και προσποιούμενη την άπειρη αρχάρια, επισκέφθηκε μυστικά στούντιο της ίδιας αλυσίδας σε όλο το Λονδίνο , συγκεντρώνοντας φωτογραφικό και ηχητικό υλικό.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, εντόπισε προβλήματα σε περίπου 50 μηχανήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επικίνδυνες δυσλειτουργίες.



Η νομική μάχη διήρκεσε επτά χρόνια, ένα διάστημα κατά το οποίο υποβλήθηκε σε περισσότερα από 400 ιατρικά ραντεβού και πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ο γάμος της δεν άντεξε την πίεση της πολύχρονης δοκιμασίας.

Τελικά, η υπόθεση έκλεισε με εμπιστευτικό εξωδικαστικό συμβιβασμό και καταβολή σημαντικής αποζημίωσης.



Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι η υπόθεση διευθετήθηκε «σε εμπορική βάση» από τις ασφαλιστικές εταιρείες, υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση παραμένει προσηλωμένη στα πρότυπα ασφάλειας.

Σήμερα, η Μέρον σπουδάζει μουσική και γνωσιακή νευροεπιστήμη στις ΗΠΑ. Παρότι γνωρίζει πως δεν θα επιστρέψει ποτέ σε συμφωνική ορχήστρα, δηλώνει πως ελπίζει κάποτε να μπορέσει να παίξει ξανά βιολί, έστω και μόνο για τα παιδιά της.