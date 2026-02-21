Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας
Λαϊκή αγορά Καθαρά Δευτέρα

Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Ανοιχτές οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας
Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Αυτό αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σημειώνονται τα εξής: «Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία και πραγματικά χαμηλές τιμές, οι λαϊκές αγορές παραμένουν η σταθερή επιλογή για το γιορτινό τραπέζι και την Καθαρά Δευτέρα.

Από νωρίς το πρωί, σε κάθε γειτονιά, οι πάγκοι των λαϊκών αγορών θα διαθέτουν, όπως πάντα, φρέσκα θαλασσινά, φρούτα και λαχανικά, χαλβάδες, ελιές, ταραμά, όσπρια και όλα τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα.

Σας περιμένουμε στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς σας για τις αγορές της ημέρας, με φρεσκάδα, εξυπηρέτηση και τιμές που στηρίζουν κάθε οικογένεια».
