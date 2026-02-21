Παράταση της αβεβαιότητας μετά τους νέους δασμούς 15% που επέβαλε ο Τραμπ: «Βλάπτουν κυρίως του Αμερικανούς» διαμηνύουν οι Γερμανοί

Πολιτικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες στη Γερμανία τονίζουν ότι οι Αμερικανοί εισαγωγείς έχουν πληρώσει τουλάχιστον 100 δισ. περισσότερα - Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε την επιστροφή των παρανόμως καταβληθέντων δασμών