Ύμνοι του Κιμ Γιόνγκ Ουν για τις «μεγάλες επιτυχίες» της Βόρειας Κορέας μπροστά σε 5.000 συνέδρους

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας άνοιξε το πενταετές συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, μιλώντας για πρόοδο παρά τις διεθνείς κυρώσεις – Στο επίκεντρο οι πυρηνικές δυνατότητες και οι σχέσεις με τη Ρωσία - Καμία αναφορά στα περί διαδοχής από την κόρη του





Ο Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τα επιτεύγματα της χώρας του κατά την έναρξη του εθνικού συνεδρίου του κόμματος, σε μια ομιλία με έντονο θριαμβευτικό τόνο που είχε σαν στόχο να επιδείξει την αυξημένη αυτοπεποίθηση του απομονωμένου - σε διεθνές επίπεδο - καθεστώτος. Το συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν 5.000 σύνεδροι, πραγματοποιείται κάθε πέντε χρόνια και διαρκεί αρκετές ημέρες. Πρόκειται για το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της Πιονγιάνγκ, κατά το οποίο καθορίζονται οι βασικοί στόχοι πολιτικής και θεσμοθετούνται σημαντικές αλλαγές στην ιδεολογία, την εξωτερική πολιτική, τον οικονομικό σχεδιασμό και το στρατιωτικό δόγμα.





North Korea’s ruling party opened the Ninth Party Congress on Thursday, according to state media, where leader Kim Jong Un made an optimistic speech on the country’s future and vowed to fix “deep-rooted” incompetence.



Full story: https://t.co/rmnTmuUtTs pic.twitter.com/PviGh2HkdQ — NK NEWS (@nknewsorg) February 20, 2026

Η διοργάνωση παρακολουθείται στενά από ξένους αναλυτές που αναζητούν ενδείξεις για την πορεία του καθεστώτος. Την περασμένη εβδομάδα, υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι ο Κιμ εξετάζει το ενδεχόμενο να προετοιμάσει τη 13χρονη κόρη του ως διάδοχό του.







Η ισχυρή συμμαχία με τη Ρωσία



Αναλυτές εκτιμούν ότι ο θριαμβευτικός τόνος αντανακλά την ισχυρότερη θέση της Βόρειας Κορέας εδώ και πολλά χρόνια. Η παροχή στρατευμάτων και πολεμικού υλικού προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία φέρεται να έχει προσφέρει στην Πιονγιάνγκ έναν ισχυρό περιφερειακό σύμμαχο και οικονομική στήριξη. «Αν η Βόρεια Κορέα βρισκόταν σε άμυνα στο παρελθόν, το γεωπολιτικό της καθεστώς έχει αλλάξει αρκετά πρόσφατα», δήλωσε ο Κο Γιου-χουάν, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ντονγκγκούκ.



Από το συνέδριο του 2021, το καθεστώς έχει αναπτύξει πιο προηγμένους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στερεού καυσίμου και έχει διευρύνει τις τακτικές πυρηνικές επιλογές του, σύμφωνα με ειδικούς. Ο Τσέονγκ Σονγκ-τσανγκ από το Ινστιτούτο Σετζόνγκ ανέφερε ότι «η Βόρεια Κορέα παρουσίασε πρόσφατα ένα σχεδόν ολοκληρωμένο κύτος πυρηνικού υποβρυχίου», προσθέτοντας ότι «η Ρωσία πρέπει να παρείχε την τεχνολογία που απαιτείται για την κατασκευή του». Παράλληλα, καταγράφεται προσπάθεια ενίσχυσης των συμβατικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων drones, πυροβολικού και αντιαεροπορικών συστημάτων. Την Πέμπτη, ο Κιμ



Βελτιωμένη η οικονομία... λόγω πολέμου στην Ουκρανία



Παρά το γεγονός ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφωνόταν περίπου στα 640 δολάρια το 2023, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η οικονομία εμφανίζεται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας εκτιμά ότι η οικονομία της Βόρειας Κορέας αναπτύχθηκε κατά 3,1% το 2023 και 3,7% το 2024, έπειτα από πολυετή στασιμότητα. Ειδικοί αποδίδουν την άνοδο κυρίως στη συμμετοχή στον πόλεμο της Ουκρανίας και σε παράνομες διεθνείς δραστηριότητες. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Chainalysis, μόνο οι κλοπές κρυπτονομισμάτων ανήλθαν σε 2 δισ. δολάρια το 2025.



Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν ότι τα οφέλη αυτά ενδέχεται να είναι προσωρινά. Σε περίπτωση λήξης του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα θα μπορούσε να αναθεωρήσει τη στάση της έναντι της Πιονγιάνγκ, ενώ τα κενά ασφαλείας που επιτρέπουν κλοπές κρυπτονομισμάτων ενδέχεται να μην διαρκέσουν επ’ αόριστον.



Κεντρικό θέμα του συνεδρίου αναμένεται να αποτελέσει η περιφερειακή πολιτική «20x10», που προβλέπει την ανάπτυξη 20 τοπικών περιοχών κάθε χρόνο για μία δεκαετία, με στόχο την ενίσχυση της αυτάρκειας των επαρχιών και τη μείωση της εξάρτησης από την κεντρική κυβέρνηση για τη διανομή τροφίμων.



Καμία αναφορά στις σχέσεις με τις Η{Α



Ο Κιμ δεν έκανε καμία αναφορά σε ενδεχόμενη επανέναρξη διαλόγου με τις ΗΠΑ. Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι θα συνομιλούσε με τον Ντόναλντ Τραμπ εφόσον «εγκατέλειπε την παράλογη εμμονή με την αποπυρηνικοποίησή μας». Παρά τις πρόσφατες προσπάθειες της Σεούλ για αποκλιμάκωση της έντασης, εκτιμάται ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης θα συνεχίσει την πολιτική αγνόησης της Νότιας Κορέας. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλείψει τη διαχρονική δέσμευση του καθεστώτος για επανένωση, αφαιρώντας σχετικές αναφορές από το Σύνταγμα και κατεδαφίζοντας μνημεία που συνδέονταν με αυτή.



Η κόρη του, Κιμ Τζου Αε, δεν έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής στο συνέδριο. Ο Κιμ ανέφερε, ωστόσο, ότι 413 από τους παρόντες συνέδρους είναι γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη συμμετοχή τους στις κομματικές διεργασίες.