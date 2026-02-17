Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ο Σάια ΛαΜπεφ συνελήφθη μετά την εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ
Ο Σάια ΛαΜπεφ συνελήφθη μετά την εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ
Σε βάρος του ηθοποιού απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σωματική βλάβη
Ο Σάια ΛαΜπεφ συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, έπειτα από εμπλοκή του σε καβγά έξω από μπαρ κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το καρναβάλι Mardi Gras. Σε βάρος του ηθοποιού απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για σωματική βλάβη.
Το TMZ εξασφάλισε βίντεο στο οποίο ο ηθοποιός εμφανίζεται γυμνόστηθος λίγο μετά τα μεσάνυχτα να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες, μετά τη συμπλοκή. Ακόμα παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε το επεισόδιο. Ο Σάια ΛαΜπεφ φέρεται να ήταν μεθυσμένος, ενώ βρισκόταν στη Λουιζιάνα για τους εορτασμούς του Mardi Gras.
Ο πορτιέρης του μπαρ υποστήριξε ότι ο ηθοποιός ήταν «κάπως επιθετικός» όταν του αρνήθηκαν την είσοδο, καθώς πλησίασε το κατάστημα χωρίς μπλούζα και χωρίς χρήματα. «Έκανε το γνωστό “Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”», ανέφερε ο εργαζόμενος του καταστήματος.
Ο ΛαΜπεφ φέρεται στη συνέχεια να ντύθηκε και να πλήρωσε με πιστωτική κάρτα, όπως ανέφερε άλλος υπάλληλος του μπαρ. Τελικά, όμως του ζητήθηκε να αποχωρήσει, όταν επιχείρησε να «παίξει τον ρόλο του διάσημου μπάρμαν». Μπάρμαν άλλου καταστήματος δήλωσε ότι ο ΛαΜπεφ «τρομοκρατεί την πόλη».
Ο ΛαΜπεφ έχει στο παρελθόν απασχολήσει ξανά με τη συμπεριφορά του. Η πρώην σύντροφός του, η FKA Twigs, είχε καταθέσει σε βάρος του αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και πρόκληση ψυχικής οδύνης, αλλά τον περασμένο Ιούλιο η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά.
Το TMZ εξασφάλισε βίντεο στο οποίο ο ηθοποιός εμφανίζεται γυμνόστηθος λίγο μετά τα μεσάνυχτα να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες, μετά τη συμπλοκή. Ακόμα παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε το επεισόδιο. Ο Σάια ΛαΜπεφ φέρεται να ήταν μεθυσμένος, ενώ βρισκόταν στη Λουιζιάνα για τους εορτασμούς του Mardi Gras.
Ο πορτιέρης του μπαρ υποστήριξε ότι ο ηθοποιός ήταν «κάπως επιθετικός» όταν του αρνήθηκαν την είσοδο, καθώς πλησίασε το κατάστημα χωρίς μπλούζα και χωρίς χρήματα. «Έκανε το γνωστό “Ξέρεις ποιος είμαι εγώ;”», ανέφερε ο εργαζόμενος του καταστήματος.
🚨 EXCLUSIVE: Shia LaBeouf got into a fight overnight during Mardi Gras in NOLA. Paramedics were brought to the scene to treat him and the actor was later arrested.— TMZ (@TMZ) February 17, 2026
Details: https://t.co/1JNWoconvN pic.twitter.com/P596Xtfmr5
Ο ΛαΜπεφ έχει στο παρελθόν απασχολήσει ξανά με τη συμπεριφορά του. Η πρώην σύντροφός του, η FKA Twigs, είχε καταθέσει σε βάρος του αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και πρόκληση ψυχικής οδύνης, αλλά τον περασμένο Ιούλιο η υπόθεση διευθετήθηκε εξωδικαστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα