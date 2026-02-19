«Βράζει» η Αργεντινή από τις μεταρρυθμίσεις Μιλέι για τις εργασιακές σχέσεις, κηρύχθηκε 24ωρη γενική απεργία

Γενική απεργία βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στην Αργεντινή
, η τέταρτη κατά σειρά αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων εξετάζει σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία.
Η απεργία άρχισε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας) και είναι 24ωρη.
Προκηρύχθηκε από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT), τη μεγαλύτερη συνομοσπονδία εργατικών συνδικάτων της χώρας, με τη στήριξη ομοσπονδιών του κλάδου των μεταφορών, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τη συμμετοχή.
Τι προβλέπουν οι μεταρρυθμίσεις του Μιλέι
Οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις προβλέπουν ευκολότερες προσλήψεις και απολύσεις, μείωση των αποζημιώσεων, περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, αύξηση των ωρών εργασίας και αυστηρότερους όρους για τις άδειες. Τα συνδικάτα καταγγέλλουν ότι τα μέτρα υπονομεύουν θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα σε μια χώρα όπου σχεδόν το 40% των εργαζομένων απασχολούνται χωρίς επίσημη σύμβαση.
Η απεργία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία της Αργεντινής εμφανίζει σημάδια ύφεσης στη βιομηχανική παραγωγή. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, περίπου 300.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ περισσότερες από 21.000 επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους.
Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση θα μειώσει την αδήλωτη εργασία και θα ενισχύσει τη δημιουργία νέων θέσεων, περιορίζοντας τη φορολογική επιβάρυνση των εργοδοτών και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα.
Την περασμένη εβδομάδα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Μπουένος Άιρες, με επεισόδια και δεκάδες συλλήψεις, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στη Γερουσία. Το υπουργείο Ασφάλειας προειδοποίησε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα επέμβουν σε περίπτωση βίαιων ενεργειών.
Ο πρόεδρος Μιλέι παρακολουθεί τις εξελίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη.