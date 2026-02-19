Ζάκερμπεργκ σε δίκη για το Instagram: Κατηγορίες ότι σχεδιάστηκε ως εθιστικό για ανηλίκους
Ζάκερμπεργκ σε δίκη για το Instagram: Κατηγορίες ότι σχεδιάστηκε ως εθιστικό για ανηλίκους
Νεαρή γυναίκα κατηγορεί τη Meta και το YouTube ότι την «παγίδευσαν» από παιδί – Αντιδράσεις γονέων έξω από το δικαστήριο του Λος Άντζελες
Την Τετάρτη, στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κατέθεσε ενώπιον ενόρκων για καταγγελίες ότι το Instagram σχεδιάστηκε ώστε να είναι εθιστικό για ανήλικους χρήστες, σε μια υπόθεση που ενδέχεται να αποτελέσει οδηγό για εκατοντάδες παρόμοιες αγωγές.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, βρέθηκε για πρώτη φορά ενώπιον ενόρκων σε δίκη που αφορά πολυετείς ισχυρισμούς ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των παιδιών. Κατά την κατάθεσή του υποστήριξε ότι διαχειρίστηκε «με λογικό τρόπο» την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών.
Απέναντί του βρισκόταν η νεαρή γυναίκα, γνωστή ως «Kaley», η οποία κατηγορεί τη Meta και το YouTube ότι σχεδίασαν εθιστικά χαρακτηριστικά που την προσέλκυσαν στην πλατφόρμα σε πολύ μικρή ηλικία και έβλαψαν την ψυχική της υγεία.
Πριν από την έναρξη της δίκης, σχεδόν δώδεκα γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, λίγο πριν από την άφιξη του Ζάκερμπεργκ.
Ο επικεφαλής της Meta εισήλθε από την κεντρική είσοδο του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες περίπου στις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα), περνώντας ανάμεσα από γονείς, δημοσιογράφους και ενόρκους που περίμεναν να εισέλθουν. Δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το ποιο θα ήταν το μήνυμά του προς τους γονείς που θεωρούν ότι τα παιδιά τους ζημιώθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Λαμβάνουμε ανατροφοδότηση από διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών που μελετούν την ευημερία», ανέφερε ο Ζάκερμπεργκ. «Έλαβα υπόψη μου όλες αυτές τις πληροφορίες και πιστεύω ότι διαχειρίστηκα το ζήτημα με λογικό τρόπο».
A man handed Mark Zuckerberg a stack of papers and said “you’ve been served with a summons and complaint” while the billionaire Meta CEO entered an LA courthouse.— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 18, 2026
Zuckerberg was appearing for a case alleging his social media platforms deliberately addict and harm children. pic.twitter.com/XuLouR00e5
Συγκέντρωση γονέων έξω από το δικαστήριοΓονείς που ταξίδεψαν από διάφορες πολιτείες για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία περιέγραψαν μια διαφορετική εικόνα έξω από την αίθουσα. Υποστήριξαν ότι οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τα παιδιά τους με στόχο το κέρδος, κάνοντας λόγο για σοβαρές βλάβες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για θανάτους που συνδέονται με τη χρήση κοινωνικών δικτύων.
Η θέση της υπεράσπισης και τα επιστημονικά δεδομέναΚατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο δικηγόρος της ενάγουσας, Μαρκ Λανιέρ, παρέπεμψε σε κατάθεση του Ζάκερμπεργκ στο Κογκρέσο το 2024, σύμφωνα με την οποία «το υπάρχον σώμα επιστημονικών εργασιών» δεν έχει αποδείξει σύνδεση μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επιδείνωσης της ψυχικής υγείας των νέων.
Η ίδια η Kaley βρισκόταν στην κατάμεστη αίθουσα για να παρακολουθήσει την κατάθεση, αν και ο δικηγόρος της έχει δηλώσει ότι δεν θα παρίσταται σε μεγάλο μέρος της διαδικασίας λόγω κοινωνικού άγχους και δυσκολίας παρουσίας σε πλήθη. Αναμένεται ωστόσο να καταθέσει αργότερα στη δίκη.
Ωστόσο, ο Λανιέρ παρουσίασε εσωτερικό έγγραφο του 2015, σύμφωνα με το οποίο περισσότεροι από 4 εκατομμύρια χρήστες του Instagram ήταν κάτω των 13 ετών, ποσοστό που αντιστοιχούσε στο «30% όλων των παιδιών 10-12 ετών στις ΗΠΑ». Όπως έχει υποστηρίξει, η 20χρονη σήμερα Kaley ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα σε ηλικία 9 ετών.
Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι μόλις τον Δεκέμβριο του 2019 το Instagram άρχισε να ζητά από νέους χρήστες να δηλώνουν ημερομηνία γέννησης κατά την εγγραφή τους. Προηγουμένως, τους ζητούνταν απλώς να επιβεβαιώσουν ότι ήταν άνω των 13 ετών. Τον Αύγουστο του 2021, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας για τους νέους, η πλατφόρμα ξεκίνησε να ζητά και από υφιστάμενους χρήστες να καταχωρίσουν ημερομηνία γέννησης, εφόσον δεν το είχαν ήδη πράξει.
Αυτό σημαίνει ότι, όταν η Kaley εγγράφηκε στην πλατφόρμα, δεν της ζητήθηκε καθόλου να δηλώσει την ηλικία της.
Η έκβαση της δίκης θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να λειτουργήσει ως δείκτης για εκατοντάδες αντίστοιχες υποθέσεις. Σε περίπτωση ήττας, οι εταιρείες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και να υποχρεωθούν σε αλλαγές στις πλατφόρμες που έχουν διαμορφώσει τον τρόπο ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.
Πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετώνΟ Ζάκερμπεργκ δέχθηκε πιεστικές ερωτήσεις για το κατά πόσο παιδιά κάτω των 13 ετών είχαν πρόσβαση στο Instagram. Η εφαρμογή προβλέπει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να εγγραφούν, με τον ίδιο να δηλώνει ότι τα μικρότερα παιδιά «δεν επιτρέπονται στο Instagram».
