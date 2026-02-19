Ζάκερμπεργκ σε δίκη για το Instagram: Κατηγορίες ότι σχεδιάστηκε ως εθιστικό για ανηλίκους

Νεαρή γυναίκα κατηγορεί τη Meta και το YouTube ότι την «παγίδευσαν» από παιδί – Αντιδράσεις γονέων έξω από το δικαστήριο του Λος Άντζελες





Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, βρέθηκε για πρώτη φορά ενώπιον ενόρκων σε δίκη που αφορά πολυετείς ισχυρισμούς ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των παιδιών. Κατά την κατάθεσή του υποστήριξε ότι διαχειρίστηκε «με λογικό τρόπο» την ασφάλεια των ανήλικων χρηστών.











Συγκέντρωση γονέων έξω από το δικαστήριο Γονείς που ταξίδεψαν από διάφορες πολιτείες για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία περιέγραψαν μια διαφορετική εικόνα έξω από την αίθουσα. Υποστήριξαν ότι οι εταιρείες εκμεταλλεύτηκαν τα παιδιά τους με στόχο το κέρδος, κάνοντας λόγο για σοβαρές βλάβες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για θανάτους που συνδέονται με τη χρήση κοινωνικών δικτύων.



Πριν από την έναρξη της δίκης, σχεδόν δώδεκα γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, λίγο πριν από την άφιξη του Ζάκερμπεργκ.



Ο επικεφαλής της Meta εισήλθε από την κεντρική είσοδο του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες περίπου στις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα), περνώντας ανάμεσα από γονείς, δημοσιογράφους και ενόρκους που περίμεναν να εισέλθουν. Δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το ποιο θα ήταν το μήνυμά του προς τους γονείς που θεωρούν ότι τα παιδιά τους ζημιώθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η θέση της υπεράσπισης και τα επιστημονικά δεδομένα Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, ο δικηγόρος της ενάγουσας, Μαρκ Λανιέρ, παρέπεμψε σε κατάθεση του Ζάκερμπεργκ στο Κογκρέσο το 2024, σύμφωνα με την οποία «το υπάρχον σώμα επιστημονικών εργασιών» δεν έχει αποδείξει σύνδεση μεταξύ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επιδείνωσης της ψυχικής υγείας των νέων.



«Λαμβάνουμε ανατροφοδότηση από διάφορους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών που μελετούν την ευημερία», ανέφερε ο Ζάκερμπεργκ. «Έλαβα υπόψη μου όλες αυτές τις πληροφορίες και πιστεύω ότι διαχειρίστηκα το ζήτημα με λογικό τρόπο».



Η ίδια η Kaley βρισκόταν στην κατάμεστη αίθουσα για να παρακολουθήσει την κατάθεση, αν και ο δικηγόρος της έχει δηλώσει ότι δεν θα παρίσταται σε μεγάλο μέρος της διαδικασίας λόγω κοινωνικού άγχους και δυσκολίας παρουσίας σε πλήθη. Αναμένεται ωστόσο να καταθέσει αργότερα στη δίκη.



Πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 13 ετών Ο Ζάκερμπεργκ δέχθηκε πιεστικές ερωτήσεις για το κατά πόσο παιδιά κάτω των 13 ετών είχαν πρόσβαση στο Instagram. Η εφαρμογή προβλέπει ότι οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να εγγραφούν, με τον ίδιο να δηλώνει ότι τα μικρότερα παιδιά «δεν επιτρέπονται στο Instagram».



Ωστόσο, ο Λανιέρ παρουσίασε εσωτερικό έγγραφο του 2015, σύμφωνα με το οποίο περισσότεροι από 4 εκατομμύρια χρήστες του Instagram ήταν κάτω των 13 ετών, ποσοστό που αντιστοιχούσε στο «30% όλων των παιδιών 10-12 ετών στις ΗΠΑ». Όπως έχει υποστηρίξει, η 20χρονη σήμερα Kaley ξεκίνησε να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα σε ηλικία 9 ετών.



Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι μόλις τον Δεκέμβριο του 2019 το Instagram άρχισε να ζητά από νέους χρήστες να δηλώνουν ημερομηνία γέννησης κατά την εγγραφή τους. Προηγουμένως, τους ζητούνταν απλώς να επιβεβαιώσουν ότι ήταν άνω των 13 ετών. Τον Αύγουστο του 2021, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας για τους νέους, η πλατφόρμα ξεκίνησε να ζητά και από υφιστάμενους χρήστες να καταχωρίσουν ημερομηνία γέννησης, εφόσον δεν το είχαν ήδη πράξει.



Αυτό σημαίνει ότι, όταν η Kaley εγγράφηκε στην πλατφόρμα, δεν της ζητήθηκε καθόλου να δηλώσει την ηλικία της.



Η έκβαση της δίκης θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να λειτουργήσει ως δείκτης για εκατοντάδες αντίστοιχες υποθέσεις. Σε περίπτωση ήττας, οι εταιρείες θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπες με αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και να υποχρεωθούν σε αλλαγές στις πλατφόρμες που έχουν διαμορφώσει τον τρόπο ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων.