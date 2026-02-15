Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας κατέσχεσε 2,4 τόνων κοκαΐνης στον Ειρηνικό
Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας κατέσχεσε 2,4 τόνων κοκαΐνης στον Ειρηνικό
Τα ναρκωτικά είχαν προορισμό τη Νέα Ζηλανδία και κυρίως τη Αυστραλία
Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε στην κατάσχεση 2,4 τόνων κοκαΐνης πάνω σε πλοία στην Πολυνησία κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.
Η κατάσχεση των περίπου 100 δεμάτων κοκαΐνης, που έγινε την Πέμπτη στην ανοικτή θάλασσα με την υποστήριξη στρατιωτικού αεροσκάφους, αύξησε σε σχεδόν 12 τόνους την ποσότητα των ναρκωτικών που έχει πέσει στα χέρια των Αρχών στα πολυνησιακά ύδατα μέσα σ’ έναν μήνα. Έγιναν τρεις κατασχέσεις πελώριων φορτίων, μεταξύ δύο και πέντε τόνων η καθεμιά, πάνω σε πλοία, καθώς και 473 κιλών μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο.
Τα ναρκωτικά δεν είχαν προορισμό τη γαλλική Πολυνησία. Οι διακινητές τα μετέφεραν από τις χώρες όπου παράγονται, στη Λατινική Αμερική, σε κράτη όπου καταναλώνονται στον Ειρηνικό, όπως η Νέα Ζηλανδία και πάνω απ’ όλα η Αυστραλία.
Όπως σε όλες τις πρόσφατες κατασχέσεις, τα ναρκωτικά καταστράφηκαν στη θάλασσα.
Η επιχείρηση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων υποστηρίχθηκε από τη χωροφυλακή και την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (Office français antistupéfiants, OFAST), «σε συντονισμό με υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης», κατά την ίδια πηγή.
Το 2025, το γαλλικό ΠΝ προχώρησε σε κατασχέσεις 87,6 τόνων ναρκωτικών διεθνώς (+81% σε ετήσια βάση), συμπεριλαμβανομένων 58 τόνων κοκαΐνης. Επρόκειτο για αριθμούς ρεκόρ.
Η κατάσχεση των περίπου 100 δεμάτων κοκαΐνης, που έγινε την Πέμπτη στην ανοικτή θάλασσα με την υποστήριξη στρατιωτικού αεροσκάφους, αύξησε σε σχεδόν 12 τόνους την ποσότητα των ναρκωτικών που έχει πέσει στα χέρια των Αρχών στα πολυνησιακά ύδατα μέσα σ’ έναν μήνα. Έγιναν τρεις κατασχέσεις πελώριων φορτίων, μεταξύ δύο και πέντε τόνων η καθεμιά, πάνω σε πλοία, καθώς και 473 κιλών μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο.
🔴 Nouvelle saisie de cocaine dans le Pacifique |— ALPACI - Joint French Forces in French Polynesia (@ALPACI_FAPF) February 14, 2026
La @MarineNationale a intercepté 2,4 tonnes de cocaïne au large de la Polynésie française !
🔹 11,5 tonnes de saisies depuis 2026 par les Armées 🇫🇷
La France reste en première ligne face aux trafics dans le Pacifique sud pic.twitter.com/FreXdNj6aG
Τα ναρκωτικά δεν είχαν προορισμό τη γαλλική Πολυνησία. Οι διακινητές τα μετέφεραν από τις χώρες όπου παράγονται, στη Λατινική Αμερική, σε κράτη όπου καταναλώνονται στον Ειρηνικό, όπως η Νέα Ζηλανδία και πάνω απ’ όλα η Αυστραλία.
Όπως σε όλες τις πρόσφατες κατασχέσεις, τα ναρκωτικά καταστράφηκαν στη θάλασσα.
Η επιχείρηση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων υποστηρίχθηκε από τη χωροφυλακή και την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (Office français antistupéfiants, OFAST), «σε συντονισμό με υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης», κατά την ίδια πηγή.
Το 2025, το γαλλικό ΠΝ προχώρησε σε κατασχέσεις 87,6 τόνων ναρκωτικών διεθνώς (+81% σε ετήσια βάση), συμπεριλαμβανομένων 58 τόνων κοκαΐνης. Επρόκειτο για αριθμούς ρεκόρ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα