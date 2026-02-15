Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας κατέσχεσε 2,4 τόνων κοκαΐνης στον Ειρηνικό

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Τα ναρκωτικά είχαν προορισμό τη Νέα Ζηλανδία και κυρίως τη Αυστραλία

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε στην κατάσχεση 2,4 τόνων κοκαΐνης πάνω σε πλοία στην Πολυνησία κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Η κατάσχεση των περίπου 100 δεμάτων κοκαΐνης, που έγινε την Πέμπτη στην ανοικτή θάλασσα με την υποστήριξη στρατιωτικού αεροσκάφους, αύξησε σε σχεδόν 12 τόνους την ποσότητα των ναρκωτικών που έχει πέσει στα χέρια των Αρχών στα πολυνησιακά ύδατα μέσα σ’ έναν μήνα. Έγιναν τρεις κατασχέσεις πελώριων φορτίων, μεταξύ δύο και πέντε τόνων η καθεμιά, πάνω σε πλοία, καθώς και 473 κιλών μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο.


Τα ναρκωτικά δεν είχαν προορισμό τη γαλλική Πολυνησία. Οι διακινητές τα μετέφεραν από τις χώρες όπου παράγονται, στη Λατινική Αμερική, σε κράτη όπου καταναλώνονται στον Ειρηνικό, όπως η Νέα Ζηλανδία και πάνω απ’ όλα η Αυστραλία.

Όπως σε όλες τις πρόσφατες κατασχέσεις, τα ναρκωτικά καταστράφηκαν στη θάλασσα.

Η επιχείρηση των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων υποστηρίχθηκε από τη χωροφυλακή και την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (Office français antistupéfiants, OFAST), «σε συντονισμό με υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης», κατά την ίδια πηγή.

Το 2025, το γαλλικό ΠΝ προχώρησε σε κατασχέσεις 87,6 τόνων ναρκωτικών διεθνώς (+81% σε ετήσια βάση), συμπεριλαμβανομένων 58 τόνων κοκαΐνης. Επρόκειτο για αριθμούς ρεκόρ.

