Φρίκη στον Ισημερινό: Η αστυνομία ανακάλυψε οκτώ ανθρώπινα κεφάλια με το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή»

Η εκδοχή που θεωρείται πιθανότερη για το αποτρόπαιο έγκλημα είναι αυτή της σύγκρουσης μεταξύ εγκληματικών ομάδων

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακάλυψε οκτώ ανθρώπινα κεφάλια, μαζί με φυλλάδια που έγραφαν το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή», με τις Αρχές να ανακοινώνουν ότι ο συνολικός αριθμός των κεφαλιών που βρέθηκαν στη χώρα από την αρχή του έτους ανέρχονται σε 13.

Τα κεφάλια ανακαλύφθηκαν στη νοτιοδυτική παράκτια επαρχία Γκουάγιας, ένα από τα μεγαλύτερα πεδία των αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ των καρτέλ ναρκωτικών που καθιστούν σήμερα τον Ισημερινό την πιο βίαιη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η εκδοχή που θεωρείται πιθανότερη από τις Αρχές είναι αυτή της σύγκρουσης μεταξύ εγκληματικών ομάδων.

Οι δολοφονίες έγιναν  στη γειτονική παράκτια επαρχία Μαναμπί, σύμφωνα με τις Αρχές.

Η χώρα κατέγραψε αριθμό ρεκόρ ανθρωποκτονιών, 54 ανά 100.000 κατοίκους το 2025 -το ισοδύναμο μιας ανθρωποκτονίας ανά ώρα- σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Στις 11 Ιανουαρίου, πέντε ανθρώπινα κεφάλια είχαν βρεθεί κρεμασμένα και εκτίθενταν δίπλα σε ένα φυλλάδιο-προειδοποίηση στην τουριστική ακτή και παραλία για ψάρεμα του Πουέρτο Λόπες.

Ο Ισημερινός βρίσκεται μεταξύ της Κολομβίας και του Περού, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο. Το 70% του ναρκωτικού αυτού εξάγεται μέσω των λιμανιών του στον ανατολικό Ειρηνικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Κόμβος διακίνησης, οι Αρχές του Ισημερινού κατάσχεσαν περίπου 227 τόνους ναρκωτικών το 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

