Ο Λευκός Οίκος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο, δείχνοντας την αγάπη του... για Μαδούρο και Γροιλανδία
Άλλη μια εκκεντρική ανάρτηση από τον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου
Ο Λευκός Οίκος προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, δημοσιεύοντας μια σειρά από κάρτες για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, που αξιοποιούν κάποια από τα πιο διαδεδομένα memes και εικόνες από τη δεύτερη θητεία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Ξεχωρίζουν αυτή από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη διάρκεια της επιχείρησης στο Καράκας και εκείνη με τη Γροιλανδία να είναι τοποθετημένη μέσα σε μια καρδιά.
Η πρώτη κάρτα, με το μήνυμα «You captured my heart» («Μου κατέκτησες την καρδιά»), απεικονίζει τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δεμένο και με καλυμμένα μάτια, κατά τη μεταφορά του στις ΗΠΑ μετά την επιχείρηση «Absolute Resolve».
Ο Λευκός Οίκος δεν ξέχασε, επίσης, να σατιρίσει την επιθυμία του Τραμπ να «πάρει» τη Γροιλανδία — μια ιδέα που αντιμετώπισε έντονη αντίδραση από τους κατοίκους της αυτοδιοικούμενης περιοχής και ευρωπαίους ηγέτες — με την κάρτα «It’s time we define our situationship» («Ήρθε η ώρα να ορίσουμε τη σχέση μας»), γύρω από χάρτη της αρκτικής νήσου.
Σε άλλη κάρτα, χρησιμοποιείται το διαβόητο στιγμιότυπο του γερουσιαστή Κρις βαν Χόλεν «να πίνει μαργαρίτες» με φερόμενο μέλος συμμορίας στη Σαλβαδόρ, περικλειόμενο σε καρδιά, με το μήνυμα «My love for you is as strong as Democrats love for illegal aliens» («Η αγάπη μου για σένα είναι τόσο δυνατή όσο η αγάπη των Δημοκρατικών για τους παράνομους μετανάστες») και τη φράση «I’d fly 1,537 miles to have a drink with you!».
Μία άλλη κάρτα, τέλος, δείχνει τον Τραμπ να κρατά μια πρόσφατη εκτελεστική εντολή, συνοδευόμενη από το «Executive Order 4547 … UR My Valentine».
Made just for you 💌 pic.twitter.com/DhSgnGK1M6— The White House (@WhiteHouse) February 14, 2026
