Ποια είναι η Φιλιππινέζα influencer που έφαγε το καβούρι του διαβόλου και πέθανε
Η ίδια και ο σύζυγός της ήταν έμπειροι ψαράδες στις Φιλιππίνες και προκαλεί εντύπωση το ότι δεν αντιλήφθηκαν το τοξικό μαλακόστρακο
Η Έμμα Άμιτ που πέθανε από την κατανάλωση του τοξικού «καβουριού του διαβόλου» ήταν 51 ετών και ζούσε στο Πουέρτο Πρινσέσα, μια παραθαλάσσια περιοχή της επαρχίας Παλαουάν, στο χωριό Λουζβιμίντα των Φιλιππίνων.
Γνωστή τοπικά για τα απλά, καθημερινά βίντεο με θαλασσινές συνταγές και εξορμήσεις για συλλογή οστρακοειδών, κατέγραφε συχνά στιγμές από τη ζωή της δίπλα στη θάλασσα.
Η ίδια και ο σύζυγός της ήταν έμπειροι ψαράδες, ζώντας κοντά σε δάση μαγκρόβιων, απ’ όπου συγκέντρωναν καβούρια, σαλιγκάρια και άλλα θαλάσσια είδη τόσο για κατανάλωση όσο και για το περιεχόμενό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, η Άμιτ δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν μαζί με φίλους της να συλλέγουν θαλασσινά από κοντινή περιοχή με μαγκρόβια και στη συνέχεια να τα μαγειρεύουν σε κατσαρόλα με γάλα καρύδας. Στο ίδιο βίντεο, η 51χρονη δοκιμάζει ένα έντονα χρωματισμένο καβούρι υφάλου, το λεγόμενο «καβούρι του διαβόλου».
Το συγκεκριμένο είδος είναι γνωστό ότι περιέχει ισχυρές νευροτοξίνες, όπως σαξιτοξίνη και τετροδοτοξίνη – ουσίες που εντοπίζονται και στο ψάρι φούγκου – και οι οποίες δεν εξουδετερώνονται με το μαγείρεμα.
Μία ημέρα μετά τη δημοσίευση του βίντεο, η Άμιτ εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα δηλητηρίασης. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, υπέστη σπασμούς και μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπικό κέντρο υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή της επιδεινωνόταν. Τα χείλη της, όπως αναφέρθηκε, είχαν πάρει σκούρο μπλε χρώμα και έχασε τις αισθήσεις της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στις 6 Φεβρουαρίου.
Ο επικεφαλής του χωριού Λουζβιμίντα, Λάντι Τζεμάνγκ, επισκέφθηκε το σπίτι της μετά το περιστατικό και εντόπισε στα απορρίμματα τα έντονα χρωματισμένα κελύφη του καβουριού, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα. Όπως δήλωσε, «Αυτό είναι πραγματικά θλιβερό γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν. Ζουν δίπλα στη θάλασσα, οπότε ξέρω ότι γνωρίζουν πως αυτό το καβούρι είναι επικίνδυνο για κατανάλωση. Γιατί λοιπόν το έφαγε; Αυτό είναι που με μπερδεύει».
Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το ίδιο είδος καβουριού είχε προκαλέσει θανάτους και στο παρελθόν στην περιοχή. Ο Τζεμάνγκ απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους: «Καλώ τους κατοίκους του Πουέρτο Πρινσέσα να είναι διπλά προσεκτικοί. Μην τρώτε αυτά τα επικίνδυνα καβούρια του διαβόλου, γιατί έχουν ήδη στοιχίσει δύο ζωές στην πόλη μας. Μην παίζετε με τη ζωή σας».
Οι αρχές παρακολουθούν επίσης την κατάσταση των φίλων της που συμμετείχαν στο ίδιο γεύμα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα εμφανίσουν αντίστοιχα συμπτώματα. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ένα ακόμη άτομο φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του μετά την κατανάλωση του συγκεκριμένου καβουριού.
