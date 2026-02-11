Επίθεση σε σχολείο στον Καναδά: 18χρονη τρανς η δράστης, ανάμεσα στους οκτώ νεκρούς και η μητέρα της

Κλείσιμο

Μία 18χρονη τρανς είναι ο δράστης τής ένοπλης επίθεσης σε σχολείο στο Τάμπλερ Ριτζ του Καναδά που άφησε, τους περισσότερους μαθητές, και πάνω από 20 τραυματίες.Η καναδική αστυνομία ανέφερε ότι η 18χρονη ονομάζεται. Είχε γεννηθεί βιολογικά άνδρας. Πριν από έξι χρόνια άρχισε τη διαδικασία της φυλομετάβασης και αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα.Η κοπέλα έβαλε η ίδια τέλος στη ζωή της με όπλο, πάντως δεν έχει βρεθεί κάποιο σημείωμα.Η δράστης είχε εγκαταλείψει το σχολείο όπου έγινε η επίθεση πριν από τέσσερα χρόνια.Τα θύματα ήταν μία 39χρονη δασκάλα, τρία κορίτσια 12 ετών, δύο αγόρια 12 και 13 ετών, άλλη μία 39χρονη και ένα αγόρι 11 ετών. Τα δύο τελευταία θύματα εντοπίστηκαν σε κατοικία: ήτανΕν τω μεταξύ οι Αρχές αναθεώρησαν προς τα κάτω τον αριθμό των νεκρών. Αν και αρχικά μιλούσαν για εννέα (εκτός από τη 18χρονη) τώρα αναφέρουν ότι είναι οκτώ. Όπως αποδείχτηκε, μία τραυματίας που είχε διακομιστεί με βαριά τραύματα δεν κατέληξε, όπως πιστευόταν αρχικά, αλλά είναι στη ζωή.Η αστυνομία είχε κληθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια στην κατοικία των Βαν Ρουτσελάαρ για ζητήματα ψυχικής υγείας. Σε κάποιες περιπτώσεις οι κλήσεις αφορούν και τη χρήση όπλων.Οι αστυνομικοί βρήκαν δύο όπλα, μια καραμπίνα και ένα πιστόλι, και τα έστειλαν για εξέταση.Η επίθεση εκτυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, όταν αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο λύκειο της κοινότητας, η οποία αριθμεί μόλις 2.400 κατοίκους, και εντόπισαν έξι ανθρώπους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.Δύο τραυματίες διακομίστηκαν αεροπορικώς σε νοσοκομείο με σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, ενώ περίπου 25 ακόμη άτομα έλαβαν ιατρική φροντίδα σε τοπικό κέντρο υγείας.