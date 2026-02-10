Μία νεκρή και τουλάχιστον εννέα τραυματίες μετά από φωτιά σε πολυκατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Νέα Υόρκη Κουίνς Φωτιά Πυροσβεστική

Μία νεκρή και τουλάχιστον εννέα τραυματίες μετά από φωτιά σε πολυκατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο

Ανάμεσα στους τραυματίες και δύο πυροσβέστες - Τέσσερα άτομα χρειάστηκε να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν, ενώ άλλα δύο διασώθηκαν από τον δεύτερο όροφο

Μία νεκρή και τουλάχιστον εννέα τραυματίες μετά από φωτιά σε πολυκατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (9/2) σε πολυκατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλα εννέα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cbsnews, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με πολλά οχήματα, μεταξύ των οποίων και κλιμακοφόρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους άλλους ορόφους και στο υπόγειο.

Τέσσερα άτομα χρειάστηκε να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν, ενώ άλλα δύο διασώθηκαν από τον δεύτερο όροφο.

Στο υπόγειο εντοπίστηκε μία 34χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά.

Κλείσιμο
Η Αστυνομία ανέφερε πως έξι άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με ένα άτομο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 

Η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της πυρκαγιάς.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης