To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Μία νεκρή και τουλάχιστον εννέα τραυματίες μετά από φωτιά σε πολυκατοικία στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, δείτε βίντεο
Ανάμεσα στους τραυματίες και δύο πυροσβέστες - Τέσσερα άτομα χρειάστηκε να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν, ενώ άλλα δύο διασώθηκαν από τον δεύτερο όροφο
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το cbsnews, στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με πολλά οχήματα, μεταξύ των οποίων και κλιμακοφόρο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τον πρώτο όροφο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στους άλλους ορόφους και στο υπόγειο.
BREAKING | Multiple Injuries After Residences Engulfed in Flames— Citizen NYC (@CitizenAppNYC) February 10, 2026
Firefighters now have six hoses, a tower ladder, and a ladder pipe in operation. Searches are delayed due to heavy fire. The total patient count has increased to eight, with one critically injured civilian… pic.twitter.com/Qe3Bgw1AwN
Τέσσερα άτομα χρειάστηκε να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν, ενώ άλλα δύο διασώθηκαν από τον δεύτερο όροφο.
Στο υπόγειο εντοπίστηκε μία 34χρονη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Επιπλέον, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά.
🚨 At least 9 injured, including 2 firefighters, after a 4-alarm fire tore through a Queens, New York home. pic.twitter.com/Q1cm5fufdF— GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) February 10, 2026
Η Αστυνομία ανέφερε πως έξι άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με ένα άτομο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Around 7 p.m. Monday, the FDNY responded to a 4-alarm fire at 279 East 163rd Street in the Bronx. Two firefighters were treated for minor injuries.— FDNY (@FDNY) February 10, 2026
“Units encountered heavy fire on the second floor of 279 East 163rd Street. They arrived in under five minutes. Upon arrival, the… pic.twitter.com/0WuPo9DjVn
Η Πυροσβεστική διεξάγει έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες της πυρκαγιάς.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr