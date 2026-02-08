Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού Αλεξέγεφ
Συνελήφθη στο Ντουμπάι ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου στρατηγού Αλεξέγεφ
Πρόκειται για Ρώσο πολίτη ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος είχε διαφύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την επίθεση
Οι Αρχές στο Ντουμπάι προχώρησαν στη σύλληψη και την παράδοση στη Ρωσία ενός άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας ανώτατου αξιωματικού των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως ανακοίνωσε η Μόσχα μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).
Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή, δύο ημέρες μετά την ένοπλη επίθεση σε βάρος του υποστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, ο οποίος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την FSB, συνελήφθη Ρώσος πολίτης ηλικίας περίπου 60 ετών με το όνομα Λιουμπόμιρ Κόρμπα, ο οποίος είχε διαφύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την επίθεση. Ο συλληφθείς παραδόθηκε στις ρωσικές Αρχές και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Ρωσία. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας φερόμενος συνεργός συνελήφθη στη Μόσχα, ενώ ακόμη ένα άτομο φέρεται να διέφυγε στην Ουκρανία.
Οι Ρώσοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Κόρμπα, γεννημένος το 1960 στην περιοχή Τερνόπιλ της τότε σοβιετικής Ουκρανίας, είχε λάβει εντολή από ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες να εκτελέσει την επίθεση της Παρασκευής. Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε με πιστόλι τύπου Μακάροφ, εξοπλισμένο με σιγαστήρα, σε συγκρότημα κατοικιών περίπου 11 χιλιόμετρα βόρεια του Κρεμλίνου.
Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα δολοφονίας. Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση» και ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι στόχος ήταν η υπονόμευση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου.
Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή, δύο ημέρες μετά την ένοπλη επίθεση σε βάρος του υποστράτηγου Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, ο οποίος δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στη Μόσχα, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί σε κρίσιμη κατάσταση.
Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την FSB, συνελήφθη Ρώσος πολίτης ηλικίας περίπου 60 ετών με το όνομα Λιουμπόμιρ Κόρμπα, ο οποίος είχε διαφύγει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την επίθεση. Ο συλληφθείς παραδόθηκε στις ρωσικές Αρχές και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Ρωσία. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας φερόμενος συνεργός συνελήφθη στη Μόσχα, ενώ ακόμη ένα άτομο φέρεται να διέφυγε στην Ουκρανία.
Οι Ρώσοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο Κόρμπα, γεννημένος το 1960 στην περιοχή Τερνόπιλ της τότε σοβιετικής Ουκρανίας, είχε λάβει εντολή από ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες να εκτελέσει την επίθεση της Παρασκευής. Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε με πιστόλι τύπου Μακάροφ, εξοπλισμένο με σιγαστήρα, σε συγκρότημα κατοικιών περίπου 11 χιλιόμετρα βόρεια του Κρεμλίνου.
Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα δολοφονίας. Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση» και ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, ότι στόχος ήταν η υπονόμευση των συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα