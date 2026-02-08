Παραιτήθηκε ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της Washington Post Γουίλ Λιούις
ΚΟΣΜΟΣ
Washington Post Παραίτηση Εκδότης

Παραιτήθηκε ο εκδότης και διευθύνων σύμβουλος της Washington Post Γουίλ Λιούις

Η αποχώρησή του έρχεται μετά τις μαζικές απολύσεις στην εφημερίδα – Προσωρινός CEO ο οικονομικός διευθυντής Τζεφ Ντ’Ονόφριο

Την αποχώρησή του από τη θέση του εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου της Washington Post ανακοίνωσε το Σάββατο ο Γουίλ Λιούις, λίγες εβδομάδες μετά τις μαζικές απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ιστορική αμερικανική εφημερίδα.

Σε μήνυμα που απηύθυνε προς το προσωπικό και το οποίο δημοσιοποίησε ο επικεφαλής του γραφείου της εφημερίδας στον Λευκό Οίκο, Ματ Βίζερ, ο Λιούις ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ελήφθησαν «δύσκολες αποφάσεις» με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εφημερίδας.



«Δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον της εφημερίδας»

«Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της The Post, ώστε να μπορεί για πολλά χρόνια να δημοσιεύει υψηλής ποιότητας, μη κομματικοποιημένες ειδήσεις για εκατομμύρια πελάτες καθημερινά», σημείωσε στο μήνυμά του ο Γουίλ Λιούις.

Η παραίτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων για την εφημερίδα, η οποία αντιμετωπίζει προκλήσεις αντίστοιχες με εκείνες που βιώνει συνολικά ο κλάδος των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προσωρινή διοίκηση και αλλαγή σκυτάλης


Όπως έγινε γνωστό, καθήκοντα εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου θα αναλάβει προσωρινά ο οικονομικός διευθυντής της εφημερίδας, Τζεφ Ντ’Ονόφριο. Η Washington Post ανήκει στον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Κλείσιμο
Ο Γουίλ Λιούις είχε αναλάβει τη θέση του εκδότη και CEO το 2023, προερχόμενος από τη Dow Jones & Company, όπου είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος, ενώ στο παρελθόν είχε υπάρξει και εκδότης της Wall Street Journal. Διαδέχθηκε τον Φρεντ Ράιαν, ο οποίος είχε αποχωρήσει έπειτα από εννέα χρόνια στη θέση του επικεφαλής της εφημερίδας.

