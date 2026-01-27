Επιστολή δημοσιογράφων στον Μπέζος για τα σενάρια μαζικών απολύσεων ξένων ανταποκριτών από την Washington Post
Τα σενάρια για μεγάλες περικοπές στο διεθνές τμήμα της εφημερίδας, προκάλεσε την αντίδραση των ξένων ανταποκριτών του μέσου - Ανησυχία και για το προσωπικό του αθλητικού τμήματος

Γέμισε αναρτήσεις το Twitter το βράδυ της Δευτέρας από ξένους ανταποκριτές της Washington Post, εκφράζοντας ανοιχτά τις ανησυχίες τους προς τον Τζεφ Μπέζος (τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας από το 2013) για τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με επερχόμενο κύμα απολύσεων. Κατά πληροφορίες, η διεθνής κάλυψη του μέσου ενδέχεται να δεχθεί σοβαρές περικοπές, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην ομάδα των δημοσιογράφων.

Η ανησυχία για τις απολύσεις και τις περικοπές στις διεθνείς υπηρεσίες της εφημερίδας οδήγησε μια ομάδα ξένων ανταποκριτών να στείλει - υπό το γενικό hashtag #SaveThePost επιστολή στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, καλώντας τον να διατηρήσει σταθερή τη διεθνή κάλυψη. Οι δημοσιογράφοι τόνισαν ότι οι περικοπές στην διεθνή κάλυψη των εφημερίδων οδηγούν σε απώλεια εμβέλειας και σημασίας. «Ξέρουμε τι συμβαίνει όταν οι εφημερίδες κόβουν τις διεθνείς ενότητες τους: χάνουν την εμβέλεια και τη σημασία τους», έγραψαν στην επιστολή τους.

Οι δημοσιογράφοι σημείωσαν επίσης ότι το γραφείο ειδήσεων του μέσου εξαρτάται από την αυθεντική σχέση που καλλιεργείται μέσω συναντήσεων με πηγές σε όλο τον κόσμο, κάτι που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από την Ουάσινγκτον.



Από εκεί και πέρα, σε προσωπικό επίπεδο, η ανταποκρίτρια για το Ιράν, Yeganeh Torbati, έγραψε σχετικά: «Τζεφ Μπέζος καλύπτω το Ιράν για τη Washington Post. Από τον Ιούνιο, έχω αναφέρει για αμερικανικές/ισραηλινές επιθέσεις, την σοβαρή κρίση νερού, την κρατική καταπίεση του ιδιωτικού τομέα, και τώρα, την φρικτή βία της κυβέρνησης κατά των διαδηλωτών. Δεν θέλω τίποτα περισσότερο από το να συνεχίσω αυτό το σημαντικό έργο». Η ανταποκρίτρια για τη Μέση Ανατολή, Loveday Morris, έγραψε από την πλευρά της: «Σήμερα, μια πηγή με προειδοποίησε ότι οι γραμμές αναφοράς μου μπορεί να με οδηγήσουν στον θάνατο. Μια καθημερινότητα για έναν ξένο ανταποκριτή. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές έχω βρεθεί κάτω από πυρά ή έχω νιώσει τους κρότους από εκρήξεις. Το διεθνές προσωπικό μας ρισκάρει τα πάντα για να φέρει ειδήσεις».



Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η ανάρτηση του γνωστού σχολιογράφου της εφημερίδας, David Ignatius, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ως βετεράνος 40 ετών στην The Post και πρώην συντάκτης εξωτερικού, θέλω να σταθώ στη σπουδαία ειδησεογραφική κάλυψη από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας και ελπίζω ότι, παρά τις φήμες, θα τηρήσουμε πιστά αυτό που έκανε την The Post ένα σπουδαίο έντυπο».



Η εφημερίδα δεν έχει σχολιάσει τις φήμες για τις απολύσεις μέχρι στιγμής.

Ανησυχία και για το προσωπικό του αθλητικού τμήματος

Στο μεταξύ, μετά από ένα εσωτερικό σημείωμα, γνώση του οποίου απέκτησε το Semafor, αυξήθηκε η ανησυχία για την κάλυψη των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων της Ιταλίας. Η υπεύθυνη σύνταξης της εφημερίδας, Kimi Yoshino, ενημέρωσε το προσωπικό ότι μια ομάδα δημοσιογράφων δεν θα αποσταλεί για την κάλυψη της διοργάνωσης τον επόμενο μήνα, ενώ εκπρόσωπος της εφημερίδας επιβεβαίωσε ότι θα αποσταλεί μικρότερη ομάδα, σε αντίθεση με τις προηγούμενες πληροφορίες.

Οι απολύσεις και οι περικοπές στο Washington Post υπό την ηγεσία του Μπέζος

Η Washington Post έχει περάσει από αρκετούς γύρους απολύσεων και εξαγορών τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με τις περιόδους ανάπτυξης που ακολούθησαν την εξαγορά της από τον Τζεφ Μπέζος το 2013. Η εφημερίδα υπέστη μεγάλη απώλεια συνδρομητών μετά την απόφαση του «Mr Amazon» να μην υποστηρίξει επίσημα κάποιον από τους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του 2024, γεγονός που οδήγησε σε ανακατατάξεις στο πολιτικό ρεπορτάζ του μέσου και την αποχώρηση συντακτών και αρθρογράφων.

