Επιστολή δημοσιογράφων στον Μπέζος για τα σενάρια μαζικών απολύσεων ξένων ανταποκριτών από την Washington Post
Τα σενάρια για μεγάλες περικοπές στο διεθνές τμήμα της εφημερίδας, προκάλεσε την αντίδραση των ξένων ανταποκριτών του μέσου - Ανησυχία και για το προσωπικό του αθλητικού τμήματος
Η ανησυχία για τις απολύσεις και τις περικοπές στις διεθνείς υπηρεσίες της εφημερίδας οδήγησε μια ομάδα ξένων ανταποκριτών να στείλει - υπό το γενικό hashtag #SaveThePost επιστολή στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας, καλώντας τον να διατηρήσει σταθερή τη διεθνή κάλυψη. Οι δημοσιογράφοι τόνισαν ότι οι περικοπές στην διεθνή κάλυψη των εφημερίδων οδηγούν σε απώλεια εμβέλειας και σημασίας. «Ξέρουμε τι συμβαίνει όταν οι εφημερίδες κόβουν τις διεθνείς ενότητες τους: χάνουν την εμβέλεια και τη σημασία τους», έγραψαν στην επιστολή τους.
Οι δημοσιογράφοι σημείωσαν επίσης ότι το γραφείο ειδήσεων του μέσου εξαρτάται από την αυθεντική σχέση που καλλιεργείται μέσω συναντήσεων με πηγές σε όλο τον κόσμο, κάτι που δεν μπορεί να αναπαραχθεί από την Ουάσινγκτον.
Here's the full letter sent from foreign correspondents to Bezos. Comes as rumors are circulating that the Washington Post is set to make significant cuts to its foreign desk and other parts of the newsroom.
Από εκεί και πέρα, σε προσωπικό επίπεδο, η ανταποκρίτρια για το Ιράν, Yeganeh Torbati, έγραψε σχετικά: «Τζεφ Μπέζος καλύπτω το Ιράν για τη Washington Post. Από τον Ιούνιο, έχω αναφέρει για αμερικανικές/ισραηλινές επιθέσεις, την σοβαρή κρίση νερού, την κρατική καταπίεση του ιδιωτικού τομέα, και τώρα, την φρικτή βία της κυβέρνησης κατά των διαδηλωτών. Δεν θέλω τίποτα περισσότερο από το να συνεχίσω αυτό το σημαντικό έργο». Η ανταποκρίτρια για τη Μέση Ανατολή, Loveday Morris, έγραψε από την πλευρά της: «Σήμερα, μια πηγή με προειδοποίησε ότι οι γραμμές αναφοράς μου μπορεί να με οδηγήσουν στον θάνατο. Μια καθημερινότητα για έναν ξένο ανταποκριτή. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσες φορές έχω βρεθεί κάτω από πυρά ή έχω νιώσει τους κρότους από εκρήξεις. Το διεθνές προσωπικό μας ρισκάρει τα πάντα για να φέρει ειδήσεις».
Our local contractors walk through fire with us and without them our work would be impossible. Many of them will be left in incredibly vulnerable positions if they lose their jobs.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η ανάρτηση του γνωστού σχολιογράφου της εφημερίδας, David Ignatius, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ως βετεράνος 40 ετών στην The Post και πρώην συντάκτης εξωτερικού, θέλω να σταθώ στη σπουδαία ειδησεογραφική κάλυψη από τους δημοσιογράφους της εφημερίδας και ελπίζω ότι, παρά τις φήμες, θα τηρήσουμε πιστά αυτό που έκανε την The Post ένα σπουδαίο έντυπο».
On a Washington Post online chat with readers today, the first question was about what's ahead for our beloved newspaper. Here's my answer, which the Post published online:
I can't confirm the rumors because I don't know what management is planning. But as a 40-year veteran of…
Η εφημερίδα δεν έχει σχολιάσει τις φήμες για τις απολύσεις μέχρι στιγμής.
Ανησυχία και για το προσωπικό του αθλητικού τμήματος
Οι απολύσεις και οι περικοπές στο Washington Post υπό την ηγεσία του Μπέζος
Η Washington Post έχει περάσει από αρκετούς γύρους απολύσεων και εξαγορών τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με τις περιόδους ανάπτυξης που ακολούθησαν την εξαγορά της από τον Τζεφ Μπέζος το 2013. Η εφημερίδα υπέστη μεγάλη απώλεια συνδρομητών μετά την απόφαση του «Mr Amazon» να μην υποστηρίξει επίσημα κάποιον από τους υποψηφίους στις προεδρικές εκλογές του 2024, γεγονός που οδήγησε σε ανακατατάξεις στο πολιτικό ρεπορτάζ του μέσου και την αποχώρηση συντακτών και αρθρογράφων.
