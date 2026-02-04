Μαζικές απολύσεις στη Washington Post, ο Μπέζος «κόβει» το ένα τρίτο του προσωπικού
Μαζικές απολύσεις στη Washington Post, ο Μπέζος «κόβει» το ένα τρίτο του προσωπικού

Απομακρύνονται ξένοι ανταποκριτές και δημοσιογράφοι - Η εφημερίδα, που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια

Μαζικές απολύσεις στη Washington Post, ο Μπέζος «κόβει» το ένα τρίτο του προσωπικού
Η Washington Post, που ανήκει στον Τζεφ Μπέζος, ξεκίνησε σήμερα εκτεταμένο σχέδιο απολύσεων, που επηρεάζουν το ένα τρίτο του προσωπικού, καθώς αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.

Οι περικοπές, που ανακοινώθηκαν σε βιντεοκλήση με τους υπαλλήλους, είναι ένα σημάδι ότι ο Μπέζος, ακόμη δεν έχει καταλάβει πώς να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια κερδοφόρα έκδοση στο Διαδίκτυο, σχολιάζουν οι New York Times. Η εφημερίδα επεκτάθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της ιδιοκτησίας του, αλλά η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει προβλήματα πιο πρόσφατα.

«Τα μέτρα που λαμβάνουμε περιλαμβάνουν μια ευρεία στρατηγική αναδιάρθρωση με σημαντική μείωση του προσωπικού», δήλωσε ο Ματ Μάρεϊ, εκτελεστικός διευθυντής της εφημερίδας, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Πολλοί ξένοι ανταποκριτές θα απολυθούν, τόνισε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ επηρεάζονται ιδιαίτερα το αθλητικό και το τμήμα τοπικών ειδήσεων. «Ολόκληρη η ομάδα» που καλύπτει τη Μέση Ανατολή, καθώς και οι περισσότεροι ξένοι ανταποκριτές, θα χάσουν τις δουλειές τους, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους εργαζομένους που θα χάσει τη δουλειά του.

«Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα γραφείο σύνταξης χωρίς συνέπειες για την αξιοπιστία, την επιρροή και το μέλλον του», ανακοίνωσε το Post Guild, το συνδικάτο των εφημερίδων. «Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, το προσωπικό της Post έχει ήδη συρρικνωθεί κατά περίπου 400 άτομα», πρόσθεσε, λέγοντας ότι «αντιτίθεται σθεναρά σε τυχόν περαιτέρω μειώσεις».

Η εφημερίδα, η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και έχει κερδίσει πολλά βραβεία Πούλιτζερ, βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια.

Ο Μπέζος είχε προσλάβει τον Γουίλ Λιούις ως εκδότη στα τέλη του 2023 για να βρει έναν τρόπο να καταστήσει κερδοφόρα την Post, η οποία υπέφερε από μείωση του κοινού και πτώση των συνδρομών. Ο Λιούις είχε δοκιμάσει, μεταξύ άλλων, να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη για την ενίσχυση των σχολίων, των podcast και της συγκέντρωσης ειδήσεων.
