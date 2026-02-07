Μπομπ Γούντγορντ για τη Washington Post: Είναι 55 χρόνια το σπίτι μου, μου φέρνουν συντριβή οι μαζικές απολύσεις
Ο δημοσιογράφος, που αποκάλυψε το σκάνδαλο του Γουότεργκέιτ μαζί με τον Καρλ Μπέρνσταϊν, δηλώνει βέβαιος ότι η εφημερίδα θα δημοσιεύσει και στο μέλλον και άλλα σπουδαία άρθρα
Συντετριμμένος από τις μαζικές απολύσεις εκατοντάδων δημοσιογράφων στη Washington Post δηλώνει ο Μπομπ Γούντγορντ, ο βετεράνος δημοσιογράφος της εφημερίδας που αποκάλυψε με τον Καρλ Μπέρνστιν το σκάνδαλο Γουότεργκειτ.
«Η Washington Post ήταν το επαγγελματικό μου σπίτι για 55 χρόνια. Την πιστεύω, την αγαπάω», έγραψε στο X και πρόσθεσε: «Οι αναγνώστες μας έχουν λιγότερες ειδήσεις και αξιόπιστες αναλύσεις, αξίζουν περισσότερα»
Ο Γούντγορντ είπε ακόμη ότι η Post είχε δημοσιεύσει «πολλά εξαιρετικά και πρωτοποριακά άρθρα» υπό την καθοδήγηση του εκτελεστικού διευθυντή Ματ Μάρεϊ. «Θα υπάρξουν και άλλες», είπε ο Γούντγουορντ. «Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσω τη Washington Post να ευδοκιμήσει και να επιβιώσει».
Την Τετάρτη ανακοινώθηκε η απόλυση περισσότερων από 300 δημοσιογράφων, περίπου το ένα τρίτο του προσωπικού. Στην πράξη έκλεισε το αθλητικό τμήμα και συρρικνώθηκαν δραματικά τα τμήματα τις τοπικές ειδήσεις, τις διεθνείς ειδήσεις, τη μόδα, αλλά και το τμήμα φωτογραφίας και βίντεο. Περικοπές έγιναν και στο μάρκετινγκ.
Η Post έχασε εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές το φθινόπωρο του 2024, όταν ο ιδιοκτήτης της Τζεφ Μπέζος απέσυρε αιφνιδιαστικά την προγραμματισμένη υποστήριξή της προς την Κάμαλα Χάρις ενόψει των προεδρικών εκλογών. Ο ίδιος προσανατόλισε εκ νέου τις σελίδες γνώμης της εφημερίδας σε μια πιο στενή εστίαση στην υποστήριξη των «προσωπικών ελευθεριών και των ελεύθερων αγορών».
Την εποχή εκείνη, ο Γούντγορντ και Μπέρνστιν καταδίκασαν την απόφαση του Μπέζος για την Χάρις μιλώντας για απόφαση «που εκπλήσσει και απογοητεύει, ειδικά σε αυτό το προχωρημένο στάδιο της εκλογικής διαδικασίας». Σε κοινή δήλωσή τους ανέφεραν ότι η κίνηση «αγνοεί τις συντριπτικές αποδείξεις που έχει συγκεντρώσει η Washington Post σχετικά με την απειλή που αποτελεί ο Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοκρατία».
Ο Γούντγουορντ και ο Μπέρνστιν αποκάλυψαν το σκάνδαλο Γουότεργκειτ το 1973, τερματίζοντας πρόωρα την προεδρία του Ρίτσαρντ Νίξον τον επόμενο χρόνο.
Οι αποκαλύψεις βραβεύτηκαν με το Πούλιτζερ, ενώ το βιβλίο τους «Όλοι οι άνθρωποι του προέδρου» έγινε μπεστ σέλερ και αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τον Ντάστιν Χόφμαν.
Ο Γούντγορντ εργάζεται για την Post για πάνω από πέντε δεκαετίες, καλύπτοντας τον Λευκό Οίκο.
February 6, 2026
