Axios: Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου

Στόχος η δεύτερη φάση της εκεχειρίας και η συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση – Σκεπτικισμός από συμμάχους, παρασκηνιακές διεργασίες και κρίσιμες αποφάσεις για τη Γάζα

Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα σχεδιάζει ο Λευκός Οίκος για τις 19 Ιανουαρίου στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο και διπλωμάτες από τέσσερις χώρες-μέλη του Συμβουλίου.



Η πρώτη επίσημη συνεδρίαση του οργάνου που ίδρυσε πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος



Συμβουλίου Ειρήνης και ταυτόχρονα μια διεθνής διάσκεψη χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος στο Axios, σημειώνοντας πάντως ότι τα σχέδια βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ενδέχεται να τροποποιηθούν.



Σκεπτικισμός και πολιτικές αντιδράσεις

Η δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης, που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, αντιμετωπίστηκε με επιφυλάξεις και σκεπτικισμό από πολλούς δυτικούς συμμάχους των ΗΠΑ. Αρκετές ήταν οι χώρες που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν, καθώς το καταστατικό προβλέπει ευρείες αρμοδιότητες για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προβλέπεται ότι θα έχει αποκλειστικό δικαίωμα βέτο στις αποφάσεις του οργάνου.







Ποιοι συμμετέχουν και τι σχεδιάζεται

Το Συμβούλιο Ειρήνης αριθμεί σήμερα 27 μέλη και προεδρεύεται από τον ίδιο τον Τραμπ. Έχει λάβει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εποπτεύει την εφαρμογή της εκεχειρίας στη Γάζα, καθώς και να συμβάλει στη διαμόρφωση του πλαισίου διακυβέρνησης και ανοικοδόμησης.



«Τίποτα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αλλά η κυβέρνηση κινείται ενεργά και ελέγχει ποιοι ηγέτες μπορούν να παρευρεθούν», ανέφερε πηγή με γνώση των διεργασιών.



Το κρίσιμο 48ωρο και ο ρόλος Νετανιάχου

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 18 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από τη σύνοδο.



Ο Νετανιάχου έχει αποδεχθεί την πρόσκληση συμμετοχής του Ισραήλ στο Συμβούλιο Ειρήνης, ωστόσο δεν έχει ακόμη υπογράψει το καταστατικό. Εάν τελικά παραστεί στη συνεδρίαση, θα πρόκειται για την πρώτη δημόσια συνάντησή του με Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και τον πόλεμο στη Γάζα.



Αργή εκεχειρία και δύσκολες διαπραγματεύσεις

Παρά την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας, η εφαρμογή της προχωρά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου έχει επαναλειτουργήσει, ωστόσο η διέλευση Παλαιστινίων παραμένει περιορισμένη.



Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση, η οποία όμως δεν έχει ακόμη εισέλθει στη Γάζα και λειτουργεί προσωρινά από την Αίγυπτο.



Οι ΗΠΑ, μαζί με την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, βρίσκονται στα αρχικά στάδια διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς για μια συμφωνία αποστρατιωτικοποίησης. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι χωρίς αφοπλισμό δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του ούτε θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση.



Αφοπλισμός, επιτήρηση και διαφωνίες

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτζ, δήλωσε πρόσφατα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει μια «συμφωνημένη διαδικασία αποξήλωσης των όπλων», που θα περιλαμβάνει την καταστροφή στρατιωτικών υποδομών, σηράγγων και εγκαταστάσεων παραγωγής όπλων.



Στο σχέδιο προβλέπεται η παρουσία ανεξάρτητων διεθνών παρατηρητών, καθώς και ένα διεθνώς χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «εξαγοράς» όπλων από μέλη της Χαμάς, με δυνατότητα ένταξης πρώην μαχητών σε νέες δυνάμεις ασφαλείας.



Ωστόσο, ο Νετανιάχου φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Τραμπ δεσμεύτηκε για αφοπλισμό της Χαμάς εντός 60 ημερών, κάτι που Αμερικανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν, τονίζοντας ότι πρόκειται για μακρόχρονη διαδικασία. Στο Νταβός, ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ παρουσίασε σχέδιο 100 ημερών που αφορά μόνο το αρχικό στάδιο αποστρατιωτικοποίησης.