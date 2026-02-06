ΗΠΑ και Ρωσία αναγνωρίζουν την ανάγκη για έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, λέει το Κρεμλίνο

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες «αναγνωρίζουν την ανάγκη να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις» σχετικά με το θέμα της συνθήκης για τα πυρηνικά, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σε συνέντευξη Τύπου.



Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε επίσης τις τριμερείς συνομιλίες αυτής της εβδομάδας μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, που φιλοξενήθηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο Άμπου Ντάμπι, ως «εποικοδομητικές».



Ερωτηθείς εάν η Ρωσία διαπραγματεύεται μια βραχυπρόθεσμη παράταση της νέας συνθήκης START με τις ΗΠΑ, ο Πεσκόφ απάντησε: «Οι διατάξεις μπορούν να παραταθούν επίσημα, αλλά είναι απίθανο να υπάρξουν ανεπίσημες παρατάσεις σε αυτόν τον τομέα».



«Ωστόσο, υπάρχει μια κατανόηση, η οποία συζητήθηκε και στο Άμπου Ντάμπι, ότι και οι δύο πλευρές θα λάβουν υπεύθυνες θέσεις και αναγνωρίζουν την ανάγκη να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.



Η ιστορική συνθήκη New START, η οποία έθεσε ανώτατο όριο στα πυρηνικά οπλοστάσια τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ρωσίας, έληξε την Πέμπτη, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για έναν πυρηνικό αγώνα εξοπλισμών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων πυρηνικών υπερδυνάμεων.



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διαπραγματευτούν μια νέα και βελτιωμένη πυρηνική συνθήκη με τη Ρωσία, αντί να συμφωνήσουν σε παράταση της συνθήκης.



«Αντί να παρατείνουμε τη «NEW START» (μια κακώς διαπραγματευμένη συμφωνία από τις Ηνωμένες Πολιτείες που, εκτός από όλα τα άλλα, παραβιάζεται κατάφωρα), θα πρέπει να ζητήσουμε από τους πυρηνικούς μας εμπειρογνώμονες να εργαστούν για μια νέα, βελτιωμένη και εκσυγχρονισμένη συνθήκη που θα μπορεί να διαρκέσει για πολύ καιρό στο μέλλον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.