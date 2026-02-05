Ένας 35χρονος Βραζιλιάνος έτρεξε 188 χλμ. σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής για να δοκιμάσει τα όριά του

Για να πετύχει τον στόχο του έκανε μόνο μερικά μικρά διαλείμματα, για να αλλάξει παπούτσια ή για να πάει στην τουαλέτα