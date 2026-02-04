Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Δουλειές που θα μπορούσε να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη κοστίζουν στις εταιρείες 800 δισ. δολάρια τον χρόνο
Σύμφωνα με μελέτη εταιρείας τεχνολογίας με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη δείχνει ότι, παρά τη διάδοση του AI, μόνο το 43% των εργαζομένων λαμβάνει ουσιαστική βοήθεια από τέτοια εργαλεία
Οι καθημερινές δουλειές γραφείου που θα μπορούσαν να γίνονται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης κοστίζουν στις αμερικανικές επιχειρήσεις περισσότερα από 800 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε χαμένο χρόνο προσωπικού, σύμφωνα με νέα μελέτη.
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 3.000 εργαζόμενους γραφείων στις ΗΠΑ δείχνει ότι όσοι ασχολούνται με καθήκοντα ρουτίνας, όπως η σύνταξη και η ανάγνωση email, η τήρηση σημειώσεων και η προετοιμασία αναφορών, ξοδεύουν κατά μέσο όρο πάνω από 5,5 ώρες την εβδομάδα σε διαδικασίες που γίνονται χειροκίνητα. Με βάση τον μέσο ετήσιο μισθό των ερωτηθέντων, που ανέρχεται στα 115.779 δολάρια, αυτό μεταφράζεται σε απώλειες περίπου 3 δισ. δολαρίων για κάθε εργάσιμη ημέρα.
Η σύνταξη email αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο «κλέφτη» χρόνου, σύμφωνα με το 34% των εργαζομένων. Ακολουθούν η ανάγνωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (31%), η ενημέρωση στοιχείων σε φύλλα Excel ή άλλα συστήματα (19%) και η σύνταξη αναφορών (14%). Ιδιαίτερα χρονοβόρες θεωρούνται επίσης η αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και η ανάλυση δεδομένων.
Σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους δηλώνει ότι αισθάνεται εξουθενωμένος από τον όγκο αυτών των υποχρεώσεων, ενώ το 50% παραδέχεται ότι έχει σκεφτεί ακόμη και να αλλάξει δουλειά εξαιτίας τους. Παρότι τα εργαλεία αυτοματοποίησης και AI πληθαίνουν, μόλις το 43% αναφέρει ότι λαμβάνει κάποια ουσιαστική βοήθεια, ενώ το ένα τρίτο δηλώνει ότι σπάνια ή ποτέ δεν χρησιμοποιεί τέτοια εργαλεία.
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας Fyxer, στο πλαίσιο του Admin Burden Index, που εξετάζει το πραγματικό κόστος των καθημερινών ρουτινών παραγωγικότητας. Όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ριτς Χόλινγκσγουορθ, «λίγα λεπτά εδώ και μια ώρα εκεί, όταν πολλαπλασιάζονται σε εκατοντάδες εργαζομένους, μετατρέπονται γρήγορα σε τεράστια κόστη».
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το 55% των εργαζομένων έχει δει τον φόρτο εργασίας του να αυξάνεται τον τελευταίο χρόνο, με περίπου το 30% αυτής της αύξησης να αφορά δουλειές ρουτίνας στο γραφείο. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν έξι στους δέκα εργάζονται πέρα από το προβλεπόμενο ωράριό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
