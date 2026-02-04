Δουλειές που θα μπορούσε να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη κοστίζουν στις εταιρείες 800 δισ. δολάρια τον χρόνο

Σύμφωνα με μελέτη εταιρείας τεχνολογίας με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη δείχνει ότι, παρά τη διάδοση του AI, μόνο το 43% των εργαζομένων λαμβάνει ουσιαστική βοήθεια από τέτοια εργαλεία