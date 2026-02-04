Νεκρός 20χρονος από μαχαίρωμα σε πανεπιστημιούπολη στο Λέστερ, η αστυνομία απέκλεισε το κέντρο της πόλης και συνέλαβε 18χρονο

Από το βράδυ της Τρίτης η αστυνομία στο Λέστερ είχε αποκλείσει όλους τους δρόμους στο κέντρο της πόλης και δεν είχε δώσει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό, είχε αναφέρει μόνο ότι πρόκειται για ένα «πολύ σοβαρό περιστατικό»

De Montfort University στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 18χρονου, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τον φόνο ενός 20χρονου έπειτα από μαχαίρωμα.



Η αστυνομία του Leicestershire πιστεύει ότι η θανατηφόρα μαχαιριά ακολούθησε μια αντιπαράθεση.







«Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής και οι αστυνομικοί μιλούν με πιθανούς μάρτυρες για να μας βοηθήσουν στην έρευνα. Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι βοήθησαν το θύμα πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για τη βοήθειά τους», πρόσθεσε.



«Διεξάγεται έρευνα για φόνο μετά από την υποψία ότι ένας άνδρας μαχαιρώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης του Leicester», ανέφερε η αστυνομία στο X. «Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 5 μ.μ. στην Oxford Street. Ένας 18χρονος άνδρας συνελήφθη».





Αποκλεισμένο το Λέστερ Μεγάλη αστυνομική περίμετρος έχει στηθεί από τις πρώτες βραδινές ώρες, με σειρά δρόμων να παραμένουν κλειστοί, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία μέχρι και σήμερα το μεσημέρι οι Αρχές έκαναν λόγο μόνο για σοβαρό περιστατικό στην περιοχή και δεν έδιναν περισσότερες πληροφορίες. Το πανεπιστήμιο επιβεβαίωσε νωρίτερα στο BBC ότι το «σοβαρό περιστατικό» σημειώθηκε εντός της πανεπιστημιούπολης και ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρχές.



«Συνεργαζόμαστε με την Leicestershire Police, η οποία έχει ξεκινήσει άμεσα έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από όσα συνέβησαν. Παρέχουμε άμεση υποστήριξη σε φοιτητές και μέλη του προσωπικού που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού», ανέφερε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου.



Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη παραμένουν κλειστοί για λόγους διατήρησης του χώρου του συμβάντος, με τα μέτρα να αναμένεται να ισχύσουν για αρκετές ώρες. Μεταξύ των οδών που έχουν αποκλειστεί περιλαμβάνονται οι Infirmary Road, Oxford Street, Infirmary Square, Carlton Street, York Road, Lower Brown Street, The Gateway και Gosling Street.





Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επηρεάζουν και την πρόσβαση στο Leicester Royal Infirmary, καθώς και στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το προσωπικό του NHS θα μπορεί να έχει πρόσβαση στο πάρκινγκ, ωστόσο θα απαιτείται η επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας στους αστυνομικούς που βρίσκονται στο σημείο.



Παράλληλα, οι ασθενείς έχουν προειδοποιηθεί να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τη μετάβασή τους σε προγραμματισμένα ραντεβού. Σε ανακοίνωσή του, το University Hospitals of Leicester NHS Trust ανέφερε ότι σε περίπτωση καθυστέρησης οι πολίτες καλούνται, όπου είναι δυνατόν, να επικοινωνούν με το αρμόδιο ιατρείο ή τμήμα.