Η Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στο Τορίνο, μιλά για «απόπειρα δολοφονίας»
Η Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στο Τορίνο, μιλά για «απόπειρα δολοφονίας»

Η ιταλική κυβέρνηση θα εξετάσει αύριο νέο δέσμη μέτρων για τη δημόσια τάξη

Η Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στο Τορίνο, μιλά για «απόπειρα δολοφονίας»
Η ιταλική κυβέρνηση πρόκειται να εξετάσει, αύριο, νέα «δέσμη μέτρων για την ασφάλεια», με έμφαση στην αυστηροποίηση των ποινών για όποιον δεν σέβεται την δημόσια τάξη.

Στο μεταξύ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στις συγκρούσεις που ξέσπασαν στο Τορίνο χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι τραυματίες είναι συνολικά 103, εκ των οποίων 24 αστυνομικοί.





Η Μελόνι, εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της προς τις αστυνομικές δυνάμεις και, σε ανάρτησή της στο Χ, υπογράμμισε πως οι χθεσινοί «δεν ήταν διαδηλωτές, αλλά οργανωμένοι εγκληματίες». Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «όταν κάποιος χτυπά έναν άνθρωπο με σφυρί», κατά την άποψή της «πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας».

Η Μελόνι κάλεσε τους δικαστικούς «να μην διστάσουν», κατά την αντιμετώπιση των χθεσινών συμβάντων, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο είπε ότι όσοι ευθύνονται για τέτοιου είδους βίαιες επιθέσεις «πρέπει να καταπολεμηθούν όπως συνέβη με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, όχι σαν να πρόκειται για "συντρόφους που λαθεύουν"».
