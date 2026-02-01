Η Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στο Τορίνο, μιλά για «απόπειρα δολοφονίας»

Η Μελόνι, εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της προς τις αστυνομικές δυνάμεις και, σε ανάρτησή της στο Χ, υπογράμμισε πως οι χθεσινοί «δεν ήταν διαδηλωτές, αλλά οργανωμένοι εγκληματίες». Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «όταν κάποιος χτυπά έναν άνθρωπο με σφυρί», κατά την άποψή της «πρόκειται για

».



