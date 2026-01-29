Μετεωρολόγος στο BBC αναστάτωσε τους τηλεθεατές με την εμφάνισή της στο δελτίο καιρού, δείτε βίντεο
BBC Μετεωρολόγος Δελτίο καιρού

Μετεωρολόγος στο BBC αναστάτωσε τους τηλεθεατές με την εμφάνισή της στο δελτίο καιρού, δείτε βίντεο

Η 49χρονη παρουσιάστρια του καιρού φορούσε ένα κομψό τζιν φόρεμα με φερμουάρ

Μετεωρολόγος στο BBC αναστάτωσε τους τηλεθεατές με την εμφάνισή της στο δελτίο καιρού, δείτε βίντεο
Αναστάτωση προκάλεσε στους τηλεθεατές του BBC η εμφάνιση της μετεωρολόγου Λίζι Ριζίνι το βράδυ της Τρίτης.

Αυτό που κέντρισε την προσοχή των τηλεθεατών και προκάλεσε τα σχόλιά τους ήταν η λεπτομέρεια που αποκαλύφθηκε κατά τις κινήσεις της μετεωρολόγου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο η 49χρονη παρουσιάστρια του καιρού αποκάλυψε το μαύρο καλσόν της στο Six O'Clock News αλλά και μια μαύρη λωρίδα πάνω από αυτό που προκάλεσε «φρενίτιδα».



Αρκετοί θεώρησαν ότι η εμφάνισή της ήταν αρκούντως τολμηρή σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, «όλοι οι μπαμπάδες έπρεπε να ξαπλώσουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μέχρι να συνέλθουν» ή ότι «δεν έχω δει ποτέ καλσόν στο BBC».

Ωστόσο, ορισμένες γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι η πραγματικότητα ήταν πιθανώς λιγότερο τολμηρή γράφοντας: «Συγγνώμη που σας χαλάω τη διάθεση, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι ποδηλατικά σορτς ή θερμικά», «δεν έχω δει ποτέ φυσικές καλυμμένες κάλτσες με μαύρα πάνω μέρη»
