Μετεωρολόγος στο BBC αναστάτωσε τους τηλεθεατές με την εμφάνισή της στο δελτίο καιρού, δείτε βίντεο
Η 49χρονη παρουσιάστρια του καιρού φορούσε ένα κομψό τζιν φόρεμα με φερμουάρ
Αναστάτωση προκάλεσε στους τηλεθεατές του BBC η εμφάνιση της μετεωρολόγου Λίζι Ριζίνι το βράδυ της Τρίτης.
Αυτό που κέντρισε την προσοχή των τηλεθεατών και προκάλεσε τα σχόλιά τους ήταν η λεπτομέρεια που αποκαλύφθηκε κατά τις κινήσεις της μετεωρολόγου.
Όπως φαίνεται στο βίντεο η 49χρονη παρουσιάστρια του καιρού αποκάλυψε το μαύρο καλσόν της στο Six O'Clock News αλλά και μια μαύρη λωρίδα πάνω από αυτό που προκάλεσε «φρενίτιδα».
Αρκετοί θεώρησαν ότι η εμφάνισή της ήταν αρκούντως τολμηρή σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, «όλοι οι μπαμπάδες έπρεπε να ξαπλώσουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μέχρι να συνέλθουν» ή ότι «δεν έχω δει ποτέ καλσόν στο BBC».
Ωστόσο, ορισμένες γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι η πραγματικότητα ήταν πιθανώς λιγότερο τολμηρή γράφοντας: «Συγγνώμη που σας χαλάω τη διάθεση, αλλά υποψιάζομαι ότι είναι ποδηλατικά σορτς ή θερμικά», «δεν έχω δει ποτέ φυσικές καλυμμένες κάλτσες με μαύρα πάνω μέρη»
