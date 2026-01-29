H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
«Μείνε στην Ουάσιγκτον» το μήνυμα της Ροδρίγκες στη Ματσάδο
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο υποστήριξε δημόσια τη στρατιωτική επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες παρότρυνε τους αντιπολιτευόμενους που εμφορούνται από «εξτρεμισμό» να «μείνουν στην Ουάσιγκτον», αναφερόμενη εμμέσως πλην σαφώς στην επικεφαλής της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.
«Ας έρθουν όλοι όσοι αγαπούν αληθινά τη Βενεζουέλα, όμως αυτοί που επιδιώκουν να συνεχίσουν το κακό, τις ζημιές και την επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας ας μείνουν στην Ουάσιγκτον», είπε κατά τη διάρκεια τελετής, καταδικάζοντας τον «εξτρεμισμό».
Υπενθυμίζεται ότι η Ματσάδο υποστήριξε δημόσια τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ την 3η Ιανουαρίου.
