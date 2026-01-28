Κέρδισε 2,7 εκατ. ευρώ στη λοταρία και έφτιαξε εργαστήρια παραγωγής χαπιών, στη φυλακή 76χρονος Βρετανός



Το εργαστήρια και η εταιρεία-βιτρίνα

Λι Ντράρι

Κάλουμ Ντόριαν

Κούτες με χάπια που βρήκε η αστυνομία

Η συμμορία παρήγαγε και πλημμύρισε τους δρόμους με πλαστά δισκία διαζεπάμης (ηρεμιστικά) που προκάλεσαν «ανυπολόγιστη βλάβη» στους τοξικομανείς.Το δικαστήριο έλαβε επίσης γνώση ότι υπήρξε αύξηση των θανάτων από ναρκωτικά, ιδίως στην περιοχή Bury New Road, που συνδέεται με την αυξημένη διαθεσιμότητα ναρκωτικών όπως αυτά.Ο Σπάιμπι ξόδεψε αρχικά 17.323 ευρώ για τη λειτουργία των μηχανημάτων στην αρχική βάση του δικτύου. Στη συνέχεια, ξόδεψε άλλα 242.522 ευρώ για να λειτουργήσει και το δεύτερο εργαστήριο, καθώς και 230.974 ευρώ για μηχανήματα και συστατικά. Η συμμορία είχε ιδρύσει και εταιρεία-βιτρίνα, την οποία διηύθυνε ο Ντάρι.Η αστυνομία άρχισε να παρακολουθεί τους εμπλεκόμενους τον Νοέμβριο του 2021 και ανακαλύφθηκε ένα δίκτυο που μετέφερε ακριβά μηχανήματα στο Σάλφορντ. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν εφόδους σε μια ακίνητα και βρήκαν τρία πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, μετρητά και βιομηχανικό εξοπλισμό για την παραγωγή χαπιών.Η αυτοκρατορία κατέρρευσε στις 2 Απριλίου 2022, όταν μια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών επρόκειτο να παραδοθεί σε ένα ξενοδοχείο του Μάντσεστερ. Ο Ντράρι πήγε να συναντήσει τον οδηγό, αλλά η αποστολή παρεμποδίστηκε από την αστυνομία, η οποία βρήκε μέσα περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια χάπια αξίας 77.000 ευρώ.Η συμμορία είχε ρόλους με τον Ντράρι να χειρίζεται τις μηχανές, τον πατέρα Σπάιμπι να παρέχει τις εγκαταστάσεις και τα μετρητά, τον γιο του να κάνει εργασίες και τον Ντόριαν να συνομιλεί με εγκληματικές οργανώσεις.«Αυτά τα τέσσερα άτομα δεν έδειξαν απολύτως κανένα σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή ή τη δημόσια ασφάλεια. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να γεμίσουν τις τσέπες τους με σημαντικά οικονομικά κέρδη. Ο όγκος των δισκίων που κατασχέσαμε μαζί με τα εξελιγμένα μηχανήματα απέδειξε πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν αυτή η ομάδα στην αλυσίδα διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα με την παραγωγή ναρκωτικών, αυτή η ομάδα είχε επίσης σχέσεις με την προμήθεια μιας σειράς πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβανομένων αυτόματων όπλων και πυρομαχικών», είπε από την πλευρά του ο επιθεωρητής Άλεξ Μπράουν.«Αυτός ο δυνητικά θανατηφόρος συνδυασμός αποτελούσε σοβαρή απειλή για τις κοινότητες όχι μόνο στο Μάντσεστερ, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα και πέρα από αυτήν. Οι ποινές πρέπει να λειτουργήσουν ως σαφής προειδοποίηση, το οργανωμένο έγκλημα δεν θα γίνει ανεκτό. Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε όσους επιδιώκουν να αποκομίσουν κέρδη από το κακό και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη εξουσία και μέσο για να διαλύσουμε και να εξουδετερώσουμε τις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, κατέληξε.