Πτώση δημοτικότητας Τραμπ μετά τον θάνατο και δεύτερου Αμερικανού πολίτη από την ICE
Η νέα δημοσκόπηση της Ipsos δείχνει μείωση της δημοτικότητας του Αμερικανού προέδρου και αρνητική κριτική για τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης
Η αποδοχή της μεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) έχουν ξεπεράσει τα όρια, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του Reuters.
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο, πριν και μετά τον θάνατο ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από τα πυρά της ICE στη Μινεάπολη, μόλις το 39% των Αμερικανών δήλωσαν ότι εγκρίνουν τη μεταναστευτική πολιτική του προέδρου, ενώ το 53% την αποδοκίμασε.
Τον Φεβρουάριο, το 50% των πολιτών εξέφραζε θετική γνώμη, ενώ το 41% τους είχε επικρίνει. Ωστόσο, τα ποσοστά αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά από τότε, με την πρόσφατη δημοσκόπηση να καταγράφει την μεγαλύτερη πτώση της δημοτικότητας του προέδρου.
Η δημοσκόπηση καταγράφει διακριτές διαφορές στην αντίδραση των πολιτικών παρατάξεων. Οι Δημοκρατικοί είναι οι πιο σφοδροί επικριτές της ICE, με το 90% να εκφράζει την άποψη ότι οι επιχειρήσεις της έχουν ξεπεράσει τα όρια. Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πιο επιεικείς, με μόνο το 20% να συμμερίζεται την κριτική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η άποψη των πολιτών που δεν ταυτοποιούνται με κάποια από τις δύο μεγάλες παρατάξεις, με το 60% να εκφράζει ανησυχία για τις πρακτικές της ICE.
Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή και περιλάμβανε 1.139 ενήλικες από όλη τη χώρα, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3%. Η δημοτικότητα του Τραμπ καταγράφει μια σημαντική πτώση και η αντιπαράθεση γύρω από την πολιτική του στο μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα πιο καυτά ζητήματα για τη διάρκεια της θητείας του.
Ανάκληση της πρώιμης αποδοχής της πολιτικής ΤραμπΚατά την αρχική περίοδο της θητείας του, οι χειρισμοί του Τραμπ στο μεταναστευτικό είχαν υψηλότερη αποδοχή από τους Αμερικανούς πολίτες.
Οι επιχειρήσεις της ICE και η κριτική από τους ΑμερικανούςΣημαντική είναι η κριτική που καταγράφεται για τις επιχειρήσεις της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE). Το 58% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι πράκτορες της ICE έχουν ξεπεράσει τα εσκαμμένα στις επιχειρήσεις καταστολής των παράνομων μεταναστών. Μόλις το 12% θεωρεί ότι οι ενέργειες της ICE είναι εντός των ορίων, ενώ το 26% τις κρίνει ως «σχεδόν σωστές».
