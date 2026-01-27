Συρία: Οι συγκρούσεις μεταξύ στρατού και Κούρδων απειλούν την ειρηνευτική διαδικασία με το PKK στην Τουρκία

Στελέχη της κουρδικής οργάνωσης αναφέρουν ότι οι εξελίξεις στη Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή είχαν άμεσες επιπτώσεις στην ειρηνευτική διαδικασία στην Τουρκία - Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ζητούν να αποτραπεί «οποιοδήποτε κενό ασφαλείας» στη Συρία που θα ευνοούσε το Ισλαμικό Κράτος

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) στην



«Οι εξελίξεις στη Συρία και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή είχαν άμεσες επιπτώσεις» στη διαδικασία αυτήν, είπε ο Ζάγκρος Χίουα, εκπρόσωπος της πολιτικής πτέρυγας του PKK. Υποστήριξε επίσης ότι οι «επιθέσεις» εναντίον των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία ήταν μια «συνωμοσία» με στόχο να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις.



Κούρδοι, υποχρεώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες να εγκαταλείψουν μεγάλες εκτάσεις που είχαν υπό τον έλεγχό τους, μπροστά στην προέλαση του κυβερνητικού στρατού. Την περασμένη εβδομάδα κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, η οποία παρατάθηκε το Σάββατο για άλλες 15 ημέρες, όμως οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις.



Λόγω των συγκρούσεων εκφράζονται φόβοι για διακοπή της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ της Άγκυρας –στενού συμμάχου της συριακής κυβέρνησης– και του PKK.



Με ξεχωριστή δήλωσή του στο τηλεοπτικό κανάλι Sterk –η οποία αναμεταδόθηκε σήμερα από το φιλοκουρδικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Mezopotamia– ένας άλλος διοικητής του PKK, ο Μουράτ Καραγιλάν, προειδοποίησε ευθέως τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον εθνικιστή σύμμαχό του Ντεβλέτ Μπαχτσελί. «Θα έπρεπε να ξέρουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη με τους Κούρδους πάνω στον τάφο της Ροζάβα», δηλαδή του αυτόνομου κουρδικού εδάφους στη βορειοανατολική Συρία. «Με άλλα λόγια, αν μιλάμε για ειρήνη και αδελφοσύνη, αυτή η πολιτική πρέπει να εγκαταλειφθεί και να ξεκινήσει μια ριζική αλλαγή», πρόσθεσε.







Ο ιδρυτής του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο ιστορικός ηγέτης του που κρατείται από το 1999, είχε ήδη καταγγείλει ότι οι συγκρούσεις αυτές είναι «μια απόπειρα να υπονομευτεί η ειρηνευτική διαδικασία».



Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ζητούν να αποτραπεί "οποιοδήποτε κενό ασφαλείας" στη Συρία που θα ευνοούσε το Ισλαμικό Κράτος



Η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν σήμερα τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους μαχητές, οι οποίοι παρέτειναν την εκεχειρία τους στον βορρά της χώρας, να "αποφύγουν οποιοδήποτε κενό ασφαλείας", το οποίο θα ευνοούσε τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.



"Για να απαντήσουμε στις ανησυχίες αυτές, συμφωνήσαμε να συγκαλέσουμε γρήγορα συνεδρίαση του Διεθνούς Συνασπισμού κατά του Νταές", προσθέτουν.



Οι τέσσερις διπλωμάτες, οι οποίοι συνεδρίασαν σήμερα, καλούν επίσης τις εμπόλεμες πλευρές "να συμφωνήσουν γρήγορα σε μια μόνιμη εκεχειρία και να επαναλάβουν μόλις καταστεί δυνατό τις διαπραγματεύσεις για την ειρηνική και διαρκή ενσωμάτωση του βορειοανατολικού τμήματος της Συρίας στους κόλπους ενός ενιαίου και κυρίαρχου συριακού κράτους που σέβεται και προστατεύει αποτελεσματικά τα δικαιώματα όλων των πολιτών του".



Η επίθεση που ξεκίνησαν με επιτυχία οι κυβερνητικές δυνάμεις της Δαμασκού και οι σύμμαχοί τους κατά των εδαφών που ελέγχονταν έως τώρα από τον συνασπισμό των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι, προκάλεσε μεγάλες ανησυχίες σε σχέση με τους καταυλισμούς και τις φυλακές στη βορειανατολική Συρία, όπου οι ΣΔΔ φρουρούσαν χιλιάδες πρώην τζιχαντιστές του ΙΚ και τις οικογένειές τους από το 2019.



Για να αποτραπούν αποδράσεις και οι τζιχαντιστές να μην πληθύνουν τις τάξεις του ΙΚ που παραμένει ενεργό στη Συρία, οι ΗΠΑ άρχισαν να μεταφέρουν φυλακισμένους, μεταξύ των οποίων Ευρωπαίοι, προς το γειτονικό Ιράκ.



Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι θέλει να μεταφέρει έως 7.000 υπόπτους του ΙΚ.



Το ΙΚ ανέκτησε δυνάμεις μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 και την εγκατάσταση στη Δαμασκό της κυβέρνησης του προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα, ενός πρώην τζιχαντιστή.



Οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Βρετανία διεξήγαγαν πλήγματα κατά του ΙΚ στη Συρία τις τελευταίες εβδομάδες, για να αποτραπεί, σύμφωνα με το Παρίσι, μια αναζωπύρωση της οργάνωσης που είχε καταφέρει να ελέγχει ένα τεράστιο έδαφος που εκτεινόταν στη Συρία και στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010 προτού ηττηθεί από τον διεθνή συνασπισμό το 2019.





