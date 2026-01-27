Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Γερμανία: Οι αρχές επικήρυξαν τους δράστες του μπλακ-άουτ στο Βερολίνο με ένα εκατομμύριο ευρώ
Την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan, η οποία έχει και κατά το παρελθόν προκαλέσει διακοπές ρεύματος, αν και όχι τόσο εκτεταμένες όσο η τελευταία
Αμοιβή ενός εκατομμυρίου ευρώ προσφέρει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πληροφορίες οι οποίες θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπεύθυνων για την δολιοφθορά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Βερολίνου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πενθήμερο μπλακ-άουτ για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά τις πρώτες ημέρες του έτους.
Σύμφωνα με την Ραδιοτηλεόραση Βερολίνου - Βρανδεμβούργου rbb, το ύψος του ποσού υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην έρευνα του περιστατικού, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και ένδειξη ότι δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για τους δράστες. Την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan, η οποία έχει και κατά το παρελθόν προκαλέσει διακοπές ρεύματος, αν και όχι τόσο εκτεταμένες όσο η τελευταία.
Η πόλη του Βερολίνου και συνολικά η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δέχθηκαν σφοδρή κριτική για την αδυναμία τους να προστατεύσουν τις κρίσιμες υποδομές και το ύψος - ρεκόρ της επικήρυξης των δραστών έρχεται να επιβεβαιώσει την κρισιμότητα της υπόθεσης. Ενδεικτικά, μετά την επίθεση με φορτηγό στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου το 2016, οι αρχές προσέφεραν αμοιβή 100.000 ευρώ για πληροφορίες σχετικά με τον δράστη, ενώ το 2019 προσέφεραν 500.000 ευρώ για πληροφορίες σχετικά με τη ληστεία στο μουσείο της Δρέσδης.
🚨Massive blackout in Berlin! Tens of thousands of people have been without electricity for a second day already— NEXTA (@nexta_tv) January 4, 2026
The cause is a fire at two high-voltage pylons. Police are openly calling it sabotage.
Berlin authorities and the grid operator say the damage is extremely serious.… pic.twitter.com/oifGTAU8LT
