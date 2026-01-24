Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία του Μπρονξ, αναφορές πως προηγήθηκε έκρηξη από διαρροή αερίου
Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία του Μπρονξ, αναφορές πως προηγήθηκε έκρηξη από διαρροή αερίου

Μαρτυρίες μιλούν για κατοίκους που κρέμονταν από τα παράθυρα - Ασαφή τα στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη τραυματιών - Πάνω από 200 μέλη της Πυροσβεστικής στο σημείο για την κατάσβεση

Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία του Μπρονξ, αναφορές πως προηγήθηκε έκρηξη από διαρροή αερίου
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στη Νέα Υόρκη, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κτίριο 17 ορόφων στο Μπρονξ και επεκτάθηκε στα δύο ανώτερα επίπεδα, επηρεάζοντας πολλά διαμερίσματα. Η αιτία δεν έχει προσδιοριστεί επίσημα, ωστόσο σύμφωνα με αναφορές, προηγήθηκε έκρηξη από διαρροή αερίου



Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης, πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό, με περισσότερα από 200 μέλη της να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά, ενώ παραμένει ασαφές αν υπάρχουν τραυματισμοί. Κάποιοι μάρτυρες, πάντως, ανέφεραν πως είδαν κατοίκους να κρέμονται από τα παράθυρα.



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις φλόγες να τυλίγουν μέρος των ανώτερων ορόφων του κτιρίου, με πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την κατάσταση των ενοίκων και τις ζημιές που προκλήθηκαν.
