Μετά την παραίτηση Ράντεφ στη Βουλγαρία, η χώρα αποκτά την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Μετά την παραίτηση Ράντεφ στη Βουλγαρία, η χώρα αποκτά την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Η αντιπρόεδρος Ιλιάνα Γιότοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα αρχηγός κράτους στην ιστορία της βαλκανικής χώρας
Δεκτή και επίσημα έκανε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Βουλγαρίας την παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων από την έως τώρα αντιπρόεδρο Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία γίνεται, έτσι, η πρώτη γυναίκα αρχηγός κράτους στην ιστορία της χώρας.
Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο Novinite, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, οι προεδρικές αρμοδιότητες του Ρούμεν Ράντεφ μεταβιβάζονται αυτομάτως στην Γιότοβα.
Η νέα Πρόεδρος δεν θα χρειαστεί να ορκιστεί εκ νέου ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, καθώς είχε ήδη δώσει τον προβλεπόμενο όρκο κατά την ανάληψη των καθηκόντων της ως αντιπρόεδρος το 2021. Παράλληλα, σύμφωνα με το συνταγματικό πλαίσιο, δεν θα οριστεί αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια της θητείας της.
Ποια είναι η Ιλιάνα Γιότοβα
Η Ιλιάνα Γιότοβα ξεκίνησε τη δημόσια διαδρομή της ως δημοσιογράφος, προτού ενταχθεί στο Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP), όπου δραστηριοποιήθηκε επί σειρά ετών σε κομματικές δομές, παραμένοντας ενεργή έως το 2016. Στη συνέχεια εξελέγη βουλευτής στο βουλγαρικό κοινοβούλιο και αργότερα ευρωβουλευτής, αποκτώντας πολυετή κοινοβουλευτική εμπειρία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα τελευταία εννέα χρόνια υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας, αποκτώντας θεσμική συνέχεια που διευκολύνει τη μετάβαση στην προεδρία.
Αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ο Ρούμεν Ράντεφ αποχώρησε από το προεδρικό μέγαρο μέσω της τελετουργικής εξόδου, συνοδευόμενος από τη διάδοχό του.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε την παραίτησή του τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και έγινε, έτσι, ο πρώτος πρόεδρος στη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία της Βουλγαρίας που αποχωρεί από το αξίωμα πριν από τη λήξη της θητείας του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ράντεφ αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανακοινώσει τη δημιουργία δικού του πολιτικού σχηματισμού, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν στη χώρα.
Σύμφωνα με το βουλγαρικό πρακτορείο Novinite, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, οι προεδρικές αρμοδιότητες του Ρούμεν Ράντεφ μεταβιβάζονται αυτομάτως στην Γιότοβα.
Η νέα Πρόεδρος δεν θα χρειαστεί να ορκιστεί εκ νέου ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, καθώς είχε ήδη δώσει τον προβλεπόμενο όρκο κατά την ανάληψη των καθηκόντων της ως αντιπρόεδρος το 2021. Παράλληλα, σύμφωνα με το συνταγματικό πλαίσιο, δεν θα οριστεί αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια της θητείας της.
23 януари 2026 г. - Румен Радев напусна Президентството, за първи път България има жена президент - Илияна Йотова— Календар News (@KalendarNews) January 23, 2026
Източник: Нова ТВ/VBOX7 pic.twitter.com/NMbmdWhQiC
Ποια είναι η Ιλιάνα Γιότοβα
Η Ιλιάνα Γιότοβα ξεκίνησε τη δημόσια διαδρομή της ως δημοσιογράφος, προτού ενταχθεί στο Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP), όπου δραστηριοποιήθηκε επί σειρά ετών σε κομματικές δομές, παραμένοντας ενεργή έως το 2016. Στη συνέχεια εξελέγη βουλευτής στο βουλγαρικό κοινοβούλιο και αργότερα ευρωβουλευτής, αποκτώντας πολυετή κοινοβουλευτική εμπειρία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα τελευταία εννέα χρόνια υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας, αποκτώντας θεσμική συνέχεια που διευκολύνει τη μετάβαση στην προεδρία.
Αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ο Ρούμεν Ράντεφ αποχώρησε από το προεδρικό μέγαρο μέσω της τελετουργικής εξόδου, συνοδευόμενος από τη διάδοχό του.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε την παραίτησή του τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και έγινε, έτσι, ο πρώτος πρόεδρος στη σύγχρονη δημοκρατική ιστορία της Βουλγαρίας που αποχωρεί από το αξίωμα πριν από τη λήξη της θητείας του.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ράντεφ αναμένεται το επόμενο διάστημα να ανακοινώσει τη δημιουργία δικού του πολιτικού σχηματισμού, ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν στη χώρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα