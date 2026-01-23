Τριμερής σύνοδος Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο
Τριμερής σύνοδος Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Μετά τη συνάντηση Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη»

Τριμερής σύνοδος Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο
Τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το Κρεμλίνο, λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα διπλωματίας, Γιούρι Ουσακόφ, «συμφωνήθηκε η πρώτη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας, επιφορτισμένης με ζητήματα ασφάλειας, να πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι».

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των διεργασιών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και τη διερεύνηση πιθανών διαύλων συνεννόησης.

«Ωφέλιμη από όλες τις απόψεις» η συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ

Σύμφωνα με τον Γιούρι Ουσακόφ, η συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Στιβ Γουίτκοφ χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη από όλες τις απόψεις», χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Οι επαφές αυτές εντάσσονται σε μια περίοδο αυξημένων διπλωματικών διεργασιών γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να επιχειρούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για τη διαχείριση της κρίσης.

