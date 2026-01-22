«Σχεδόν έτοιμα» τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, λέει ο Ζελένσκι
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Πόλεμος στην Ουκρανία ΗΠΑ Ρωσία Ουκρανία

Τριμερής ΗΠΑ, Κιέβου και Μόσχας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύριο και μεθαύριο για να οριστικοποιηθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία σύνταξης των εγγράφων που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Νταβός, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι οι διαβουλεύσεις βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο.

Μάλιστα, όπως επισήμανε, τις επόμενες μέρες (αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με το Sky News) θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση τεχνικών ομάδων από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (η πρώτη αυτού του είδους) για να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.



Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας εργάζονται «σχεδόν καθημερινά» για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος των συγκρούσεων. Όπως τόνισε, η διαδικασία εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς, γεγονός που –κατά τον ίδιο– αποτυπώνει τη βούληση των δύο πλευρών να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

«Η Ουκρανία εργάζεται με πλήρη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα, και αυτό φέρνει αποτελέσματα», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι πλέον «και η Ρωσία πρέπει να ετοιμαστεί να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει αυτήν την επιθετικότητα».

Παρότι ο Ουκρανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των υπό διαμόρφωση εγγράφων, η αναφορά του ότι είναι «σχεδόν έτοιμα» υποδηλώνει ότι οι συνομιλίες έχουν περάσει από το στάδιο των γενικών τοποθετήσεων σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, με την Ουάσινγκτον να διατηρεί κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Τραμπ: Σύντομα θα τακτοποιήσουμε άλλο ένα πόλεμο

Σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι «τώρα έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει επιλύσει οκτώ πολέμους και πρόσθεσε ότι «σύντομα θα ακολουθήσει ένας άλλος, αυτός που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολος», αλλά αποδείχθηκε ο πιο δύσκολος, υπονοώντας αυτόν στην Ουκρανία.

Περίπου 29.000 άνθρωποι, κυρίως στρατιώτες, έχασαν τη ζωή τους τον περασμένο μήνα, συνέχισε ο Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα «τρομερό» τίμημα, ενώ πρόσθεσε πως «κάνουμε μεγάλη πρόοδο» στις ειρηνευτικές συνομιλίες.
