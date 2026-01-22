Σκληρή κριτική Ζελένσκι στην Ευρώπη μετά τη συνάντησή του με Τραμπ: Οι ηγέτες της δεν υπερασπίζονται πάντα τα συμφέροντά της



Τι είπε για τη Γροιλανδία και Ιράν

Zelensky on Iran: "The world has not helped the Iranian people, and it's true, it has stood aside. In Europe, there were Christmas and New Year celebrations. By the time politicians came back to work and started forming a position, Ayatollah had already killed thousands." pic.twitter.com/2o0Uf10RSN — Visegrád 24 (@visegrad24) January 22, 2026



«Τα έγγραφα για το σχέδιο ειρήνης είναι σχεδόν έτοιμα»

Ανέφερε επίσης τη χθεσινή συνομιλία του Μαρκ Ρούτε με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ότι «τα πράγματα, κινούνται πιο γρήγορα από την Ευρώπη».«Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τον εαυτό μας σε δευτερεύοντες ρόλους, όχι όταν έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε μια μεγάλη δύναμη μαζί».Σε ένα άλλο αιχμηρό σχόλιο, τόνισε: «Δεν πρέπει να δεχόμαστε ότι η Ευρώπη είναι απλώς μια, καρυκευμένη με εχθρούς της Ευρώπης».Παράλληλα, έκανε αναφορά και στη διεθνή συζήτηση γύρω από τη, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον πολλών ηγετών έχει στραφεί εκεί, χωρίς να είναι σαφές πώς ακριβώς σκοπεύουν να διαχειριστούν την κατάσταση. «Είναι προφανές ότι αρκετοί απλώς περιμένουντων Ηνωμένων Πολιτειών, ελπίζοντας ότι το ζήτημα θα ξεχαστεί», είπε.«Κι αν δεν ξεχαστεί; Τι θα γίνει τότε;» είπε αφήνοντας αιχμές για την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στολέγοντας ότι «έγινε πολύς λόγος για τις διαμαρτυρίες εκεί, αλλά αυτές πνίγηκαν στο αίμα», καθώς «ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά τον ιρανικό λαό», αφού όλοι ήταν απασχολημένοι με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.«Όταν οι πολιτικοί επέστρεψαν στη δουλειά τους και άρχισαν να διαμορφώνουν τη θέση τους, ο Αγιατολάχ είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους. Και τι θα γίνει το Ιράν μετά από αυτή την αιματοχυσία; Αν το καθεστώς επιβιώσει, θα στείλει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε τύραννο: σκότωσε αρκετούς ανθρώπους και θα παραμείνεις στην εξουσία».Σε άλλο σημείο, συνδέοντας το παράδειγμα της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, επέστρεψε στο αδιέξοδο της Ουκρανίας, λέγοντας ότι ενώ ο Μαδούρο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη περιμένοντας τη δίκη του,Στη συνέχεια, προειδοποίησε ότι η Ρωσία «προσπαθεί» σε θερμοκρασίες -20 βαθμών Κελσίου αναφερόμενος στις πρόσφατες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και είπε ότι, παρά τις κυρώσεις, συνεχίζει να λαμβάνειαπό τους εταίρους της στην Ευρώπη, καθώς βρίσκει τρόπους να παρακάμψει τις κυρώσεις.«Η Ευρώπη δεν λέει σχεδόν τίποτα. Η Αμερική δεν λέει τίποτα και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους. Βοηθάει με κάθε τρόπο την Ουκρανία, αλλά λέει "δεν θα ήταν φθηνότερο και ευκολότερο να αποκόψουμε τη Ρωσία από τα εξαρτήματα που χρειάζεται για την παραγωγή πυραύλων ή ακόμα και να καταστρέψουμε τα εργοστάσια που τα κατασκευάζουν;"».«Γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί να σταματήσειτου σκιώδους στόλου και να κατάσχει το πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί;» διερωτήθηκε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο που μεταφέρεται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.Τέλος, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στις συνομιλίες του με τον Τραμπ σήμερα το απόγευμα. Περιέγραψε τη συνάντησή τους ως καλή και «πολύ σημαντική» και ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο που βρήκε χρόνο για να συζητήσουν.«Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα και αυτό έχει πραγματικά σημασία. Η Ουκρανία εργάζεται με πλήρη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα και αυτό φέρνει αποτελέσματα». Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι «η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει αυτή την επιθετικότητα».Μάλιστα, όπως επισήμανε, τις επόμενες μέρες (αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με το Sky News) θα πραγματοποιηθείτεχνικών ομάδων από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.