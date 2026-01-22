Σκληρή κριτική Ζελένσκι στην Ευρώπη μετά τη συνάντησή του με Τραμπ: Οι ηγέτες της δεν υπερασπίζονται πάντα τα συμφέροντά της
Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ευρώπη «παραμένει ένα όμορφο καλειδοσκόπιο αλλά κατακερματισμένο σε μικρές και μεσαίες δυνάμεις» - Η αναφορά του στην Ελλάδα και την Τουρκία - Τι είπε για τη Γροιλανδία και το Ιράν
Ειδικότερα, κατά την ομιλία του στο Νταβός, αναφερόμενος στη γνωστή αμερικανική ταινία, ο Ζελένσκι τόνισε ότι όλοι θυμούνται την ιστορία της αδιάκοπης επανάληψης, αλλά κανείς δεν θα ήθελε να ζει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. «Κι όμως, αυτό ακριβώς συμβαίνει σε εμάς σήμερα: το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται για εβδομάδες, μήνες και, φυσικά, για χρόνια» ανέφερε.
Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο είχε επισημάνει πως η Ευρώπη πρέπει να γνωρίζει πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό της, για να προσθέσει ότι «ένας χρόνος πέρασε και τίποτα δεν έχει αλλάξει». Όπως είπε, κάθε νέα χρονιά φέρνει νέες προκλήσεις για την Ευρώπη, οι οποίες αποσπούν την προσοχή από τα μόνιμα και ουσιαστικά προβλήματα ασφάλειας.
Σε σκληρή κριτική προς την Ευρώπη ο Ζελένσκι ανέφερε σε άλλο σημείο πως: «Η Ευρώπη αγαπά να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα, δράση που θα καθορίσει το είδος του μέλλοντος που θα έχουμε».
Σκληρή κριτική στην Ευρώπη
«Όλοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη... λειτουργούν ελεύθερα, ακόμη και εντός της Ευρώπης. Κάθε Βίκτορ που ζει από τα ευρωπαϊκά χρήματα ενώ προσπαθεί να πουλήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα αξίζει ένα χαστούκι στο κεφάλι, και αν αισθάνεται άνετα στη Μόσχα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνουν σαν τη Μόσχα» υπογράμμισε σε άλλο σημείο ο Ζελένσκι.
Την ίδια ώρα, δήλωσε ότι του λένε συχνά να μην αναφέρει τους πυραύλους Tomahawk στους Αμερικανούς «για να μη χαλάσει τη διάθεσή τους», να μην αναφέρει τους πυραύλους Taurus ή να είναι προσεκτικός όταν μιλάει με την Τουρκία και την Ελλάδα.
«Όταν το θέμα είναι η Τουρκία, οι διπλωμάτες λένε να μην προσβάλλουμε την Ελλάδα. Όταν το θέμα είναι η Ελλάδα, λένε να είμαστε προσεκτικοί με την Τουρκία» δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Στην Ευρώπη, υπάρχουν ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες και πράγματα που μένουν ανείπωτα, τα οποία εμποδίζουν την Ευρώπη να ενωθεί και να μιλήσει με αρκετή ειλικρίνεια ώστε να βρει πραγματικές λύσεις. Και πολύ συχνά, οι Ευρωπαίοι στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, ηγέτες, κόμματα, κινήματα και κοινότητες, αντί να ενωθούν για να σταματήσουν τη Ρωσία» είπε.
Zelensky on taboo topics: "Here in Europe, we are advised not to mention Tomahawks, not to spoil the mood, and we are told not to bring up Taurus missiles. When the subject is Turkey, diplomats say don't offend Greece. When it's Greece, they say be careful with Turkey." pic.twitter.com/Ma3ELs2veW— Visegrád 24 (@visegrad24) January 22, 2026
Πρόσθεσε δε, ότι η Ευρώπη «παραμένει ένα όμορφο καλειδοσκόπιο αλλά κατακερματισμένο σε μικρές και μεσαίες δυνάμεις». Ανέφερε ότι το πρόβλημα είναι η ευρωπαϊκή νοοτροπία, με τους ηγέτες να μην υπερασπίζονται πάντα τα πραγματικά ευρωπαϊκά συμφέροντα.
«Και η Ευρώπη εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με γεωγραφία, ιστορία, παράδοση και όχι με πραγματική πολιτική δύναμη, ούτε με μεγάλη δύναμη. Μερικοί Ευρωπαίοι είναι πραγματικά ισχυροί, είναι αλήθεια, αλλά πολλοί λένε ότι πρέπει να παραμείνουμε ισχυροί, και πάντα θέλουν κάποιος άλλος να τους πει για πόσο καιρό πρέπει να παραμείνουν ισχυροί, κατά προτίμηση μέχρι τις επόμενες εκλογές».
Ο Ζελένσκι συνέχισε την ομιλία του λέγοντας στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «χρειαζόμαστε κάτι για να αντικαταστήσουμε την παλιά παγκόσμια τάξη, αλλά πού είναι οι ηγέτες που είναι έτοιμοι να δράσουν;» καθώς προειδοποίησε «δεν μπορείτε να χτίσετε μια νέα παγκόσμια τάξη μόνο με λόγια – οι πράξεις δημιουργούν πραγματική τάξη. Ας τελειώσουμε με αυτή τη Μέρα της Μαρμότας».
«Δεν μπορείτε να χτίσετε μια νέα παγκόσμια τάξη μόνο με λόγια»
Αντιπαρέβαλε μάλιστα, τη θέση της Ευρώπης με την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να δράσουν, λέγοντας ότι η ΕΕ δεν φαίνεται να έχει καν σαφή άποψη για το «Συμβούλιο Ειρήνης» των ΗΠΑ για τη Γάζα.
«Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τον εαυτό μας σε δευτερεύοντες ρόλους, όχι όταν έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε μια μεγάλη δύναμη μαζί».
Σε ένα άλλο αιχμηρό σχόλιο, τόνισε: «Δεν πρέπει να δεχόμαστε ότι η Ευρώπη είναι απλώς μια σαλάτα από μικρές και μεσαίες δυνάμεις, καρυκευμένη με εχθρούς της Ευρώπης».
Παράλληλα, έκανε αναφορά και στη διεθνή συζήτηση γύρω από τη Γροιλανδία, σημειώνοντας ότι το ενδιαφέρον πολλών ηγετών έχει στραφεί εκεί, χωρίς να είναι σαφές πώς ακριβώς σκοπεύουν να διαχειριστούν την κατάσταση. «Είναι προφανές ότι αρκετοί απλώς περιμένουν να κοπάσει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, ελπίζοντας ότι το ζήτημα θα ξεχαστεί», είπε.
Τι είπε για τη Γροιλανδία και Ιράν
«Κι αν δεν ξεχαστεί; Τι θα γίνει τότε;» είπε αφήνοντας αιχμές για την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.
Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στο Ιράν, λέγοντας ότι «έγινε πολύς λόγος για τις διαμαρτυρίες εκεί, αλλά αυτές πνίγηκαν στο αίμα», καθώς «ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά τον ιρανικό λαό», αφού όλοι ήταν απασχολημένοι με τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
«Όταν οι πολιτικοί επέστρεψαν στη δουλειά τους και άρχισαν να διαμορφώνουν τη θέση τους, ο Αγιατολάχ είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους. Και τι θα γίνει το Ιράν μετά από αυτή την αιματοχυσία; Αν το καθεστώς επιβιώσει, θα στείλει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε τύραννο: σκότωσε αρκετούς ανθρώπους και θα παραμείνεις στην εξουσία».
Σε άλλο σημείο, συνδέοντας το παράδειγμα της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, επέστρεψε στο αδιέξοδο της Ουκρανίας, λέγοντας ότι ενώ ο Μαδούρο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη περιμένοντας τη δίκη του, «ο Πούτιν δεν είναι».
Zelensky on Iran: "The world has not helped the Iranian people, and it's true, it has stood aside. In Europe, there were Christmas and New Year celebrations. By the time politicians came back to work and started forming a position, Ayatollah had already killed thousands." pic.twitter.com/2o0Uf10RSN— Visegrád 24 (@visegrad24) January 22, 2026
NOW - Zelensky: "President Trump led an operation in Venezuela and Maduro was arrested... the fact remains Maduro is on trial in New York. Sorry, but Putin is not on trial." pic.twitter.com/wIe4RKIawK— Disclose.tv (@disclosetv) January 22, 2026
«Η Ευρώπη δεν λέει σχεδόν τίποτα. Η Αμερική δεν λέει τίποτα και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους. Βοηθάει με κάθε τρόπο την Ουκρανία, αλλά λέει "δεν θα ήταν φθηνότερο και ευκολότερο να αποκόψουμε τη Ρωσία από τα εξαρτήματα που χρειάζεται για την παραγωγή πυραύλων ή ακόμα και να καταστρέψουμε τα εργοστάσια που τα κατασκευάζουν;"».
«Γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ μπορεί να σταματήσει τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου και να κατάσχει το πετρέλαιο, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί;» διερωτήθηκε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο που μεταφέρεται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.
Τέλος, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στις συνομιλίες του με τον Τραμπ σήμερα το απόγευμα. Περιέγραψε τη συνάντησή τους ως καλή και «πολύ σημαντική» και ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο που βρήκε χρόνο για να συζητήσουν.
«Τα έγγραφα για το σχέδιο ειρήνης είναι σχεδόν έτοιμα»
«Τα έγγραφα που αποσκοπούν στον τερματισμό αυτού του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα και αυτό έχει πραγματικά σημασία. Η Ουκρανία εργάζεται με πλήρη ειλικρίνεια και αποφασιστικότητα και αυτό φέρνει αποτελέσματα». Ο Ουκρανός ηγέτης πρόσθεσε ότι «η Ρωσία πρέπει να είναι έτοιμη να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, να σταματήσει αυτή την επιθετικότητα».
Μάλιστα, όπως επισήμανε, τις επόμενες μέρες (αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με το Sky News) θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση τεχνικών ομάδων από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Ρωσία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να οριστικοποιηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες.
