Eπιχείρηση σύλληψης μεταναστών στο Μέιν, παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών
Eπιχείρηση σύλληψης μεταναστών στο Μέιν, παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών
Πάνω από 100 πράκτορες έφτασαν αυτήν την εβδομάδα στην Πολιτεία των βορειοανατολικών ΗΠΑ
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε μια επιχείρηση σύλληψης παράτυπων μεταναστών στο Μέιν, μια Πολιτεία που φιλοξενεί πολλές κοινότητες προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων και Σομαλών, ανέφεραν ένας πρώην και ένας νυν αξιωματούχος της υπηρεσίας μετανάστευσης.
Περισσότεροι από 100 πράκτορες έφτασαν αυτήν την εβδομάδα στην Πολιτεία των βορειοανατολικών ΗΠΑ, είπαν οι δύο πηγές. Ο πρώην αξιωματούχος είπε ότι η επιχείρηση θα επικεντρωθεί στους πρόσφυγες.
Η πολιτική ηγεσία και οι κοινότητες των μεταναστών προετοιμάζονταν από την περασμένη εβδομάδα για την άφιξη των πρακτόρων. Η κυβερνήτρια του Μέιν Τζάνετ Μιλς, που πρόσκειται στους Δημοκρατικούς, είπε ότι οι επιθετικές τακτικές επιβολής του νόμου της κυβέρνησης Τραμπ «δεν είναι καλοδεχούμενες» στο Μέιν.
Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει χιλιάδες πράκτορες σε πόλεις και Πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς από τα μέσα του 2025. Μόνο στη Μινεσότα αναπτύχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες περίπου 3.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες.
