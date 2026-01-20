Πόλεμος στην Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα και νερό το Κίεβο μετά από νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας
Πόλεμος στην Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα και νερό το Κίεβο μετά από νυχτερινή επιδρομή της Ρωσίας
Φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι πλημμύρισαν το Telegram
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένη επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη, προκαλώντας διακοπές της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης σε τομείς της πόλης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.
Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, που διαρρέει την πόλη, είχαν αποτέλεσμα διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Κτίριο χτυπήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σημείωσε.
Σε ανεπίσημους λογαριασμούς στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι.
Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημείωσε ότι αποθήκες υπέστησαν ζημιές και ότι αυτοκίνητα βρίσκονταν στις φλόγες.
Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι πλήγμα στην ανατολική όχθη του Δνείπερου ποταμού, που διαρρέει την πόλη, είχαν αποτέλεσμα διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης. Κτίριο χτυπήθηκε και ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σημείωσε.
Russia attacked Kyiv overnight - a person was injured in Dnipro district reported mayor Vitali Klitschko. Non-residential buildings hit. Officials warn of power and water supply disruptions on the left bank. Attacks ongoing at 0500GMT. A swarm of drones also headed towards Odesa pic.twitter.com/FbKa1ceVlC— Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) January 20, 2026
Σε ανεπίσημους λογαριασμούς στον ίδιο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν φωτογραφίες με πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι.
Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, σημείωσε ότι αποθήκες υπέστησαν ζημιές και ότι αυτοκίνητα βρίσκονταν στις φλόγες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα