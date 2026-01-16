Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Σοβαρή ενεργειακή κρίση στο Κίεβο, διαθέτει μόνο το 50% του ρεύματος που χρειάζεται
Σοβαρή ενεργειακή κρίση στο Κίεβο, διαθέτει μόνο το 50% του ρεύματος που χρειάζεται
H πόλη των 3,6 εκατομμυρίων κατοίκων χρειάζεται περίπου 1.700 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει βασικές υπηρεσίες
Μόνο το ήμισυ περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται διαθέτει σήμερα το Κίεβο, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου, μετά τα διαδοχικά ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές του υποδομές.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, μιλώντας στο Reuters, μια πόλη 3,6 εκατομμυρίων κατοίκων χρειάζεται περίπου 1.700 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει βασικές υπηρεσίες, ποσότητα που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί.
Ο κ. Κλίτσκο χαρακτήρισε την κατάσταση τη δυσκολότερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των συνεπειών για την καθημερινότητα των πολιτών.
«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας που, μέσα σε τόσο δριμύ ψύχος, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει μείνει χωρίς θέρμανση και με τεράστια έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση επιπλέον γεννητριών, ενώ συνεργεία εργάζονται σε 24ωρη βάση για την αποκατάσταση των ζημιών και της θέρμανσης, μετά τη ρωσική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας που διέκοψε την παροχή σε περίπου 6.000 πολυκατοικίες. Περίπου 100 κτίρια παραμένουν χωρίς θέρμανση.
Την ίδια ώρα, η Ουκρανία κήρυξε αυτή την εβδομάδα κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, καθώς το δίκτυο βρίσκεται υπό τεράστια πίεση λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών και των συσσωρευμένων ζημιών του πολέμου.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, μιλώντας στο Reuters, μια πόλη 3,6 εκατομμυρίων κατοίκων χρειάζεται περίπου 1.700 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει βασικές υπηρεσίες, ποσότητα που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξασφαλιστεί.
Ο κ. Κλίτσκο χαρακτήρισε την κατάσταση τη δυσκολότερη πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει το Κίεβο στα σχεδόν τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των συνεπειών για την καθημερινότητα των πολιτών.
«Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης μας που, μέσα σε τόσο δριμύ ψύχος, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έχει μείνει χωρίς θέρμανση και με τεράστια έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, διεθνείς εταίροι της Ουκρανίας έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση επιπλέον γεννητριών, ενώ συνεργεία εργάζονται σε 24ωρη βάση για την αποκατάσταση των ζημιών και της θέρμανσης, μετά τη ρωσική επιδρομή της περασμένης εβδομάδας που διέκοψε την παροχή σε περίπου 6.000 πολυκατοικίες. Περίπου 100 κτίρια παραμένουν χωρίς θέρμανση.
Την ίδια ώρα, η Ουκρανία κήρυξε αυτή την εβδομάδα κατάσταση ενεργειακής έκτακτης ανάγκης, καθώς το δίκτυο βρίσκεται υπό τεράστια πίεση λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών, των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών και των συσσωρευμένων ζημιών του πολέμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα