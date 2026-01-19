Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Ενισχύει σημαντικά η Δανία τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία
Ο Δανός υπουργός Άμυνας προειδοποιεί ότι το προειδοποίησε ότι η συμμαχία ακόμη δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να διακόψει τις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον
Η Δανία ετοιμάζεται να ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, εν μέσω της κρίσης με τις ΗΠΑ και των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση του νησιού.
Ο τηλεοπτικός σταθμός TV2 ανέφερε ότι μια «σημαντική δύναμη» Δανών στρατιωτών αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Δευτέρας, στο Κανγκερλουσουάκ, όπου βρίσκεται το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Γροιλανδίας.
Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Δανίας στην Αρκτική, υποστράτηγος Άντερσεν, δήλωσε ότι περίπου 100 Δανοί στρατιώτες έχουν ήδη φτάσει στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, και ένας παρόμοιος αριθμός στο Κανγκερλουσουάκ, στη δυτική Γροιλανδία.
Το Politico αναφέρει ότι η αποστολή θα είναι διαρκείας.
Οι στρατιώτες πρόκειται να συμμετάσχουν στην άσκηση Arctic Endurance. Ο Andersen δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αποστολή είναι απάντηση στις ρωσικές απειλές και όχι στον Τραμπ.
Εν τω μεταξύ, όπως σημειώνει το Politico, η Κοπεγχάγη ζήτησε τη Δευτέρα αποστολή του ΝΑΤΟ στη Γροιλανδία, αίτημα το οποίο «σημείωσε» ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ
Σε δηλώσεις του ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν καταδίκασε τις απειλές του Τραμπ κατά της Γροιλανδίας ως «εξαιρετικά επιζήμιες», αλλά προειδοποίησε ότι η Συμμαχία ακόμη δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να διακόψει τις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον.
