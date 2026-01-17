Reuters: Οι μυστικές επαφές των ΗΠΑ με το «δεξί χέρι» του Μαδούρο πριν από την επιχείρηση στο Καράκας

Ο Καμπέγιο περιλαμβάνεται στο ίδιο κατηγορητήριο των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών που χρησιμοποιήθηκε για τη σύλληψη του Μαδούρο, ωστόσο δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης

Ντιοσντάδο Καμπέγιο, ήδη μήνες πριν από την αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη και απομάκρυνση του προέδρου



Οι επαφές αυτές συνεχίστηκαν και μετά την επιχείρηση, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές.







Ο Καμπέγιο περιλαμβάνεται στο ίδιο κατηγορητήριο των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - μια δικαιολογία που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για τη σύλληψη του Μαδούρο - ωστόσο δεν συνελήφθη στο πλαίσιο της επιχείρησης.



Οι επαφές της Ουάσινγκτον με τον υπουργό Εσωτερικών της Βενεζουέλας αφορούσαν επίσης τις αμερικανικές κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί, καθώς και το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει. Σύμφωνα με δύο πηγές, οι συνομιλίες ξεκίνησαν από τις πρώτες ημέρες της τρέχουσας διακυβέρνησης Τραμπ και συνεχίστηκαν έως και τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της απομάκρυνσης του Μαδούρο, ενώ επαφές υπήρξαν και μετά την αλλαγή εξουσίας.



προκαλέσει χάος, υπονομεύοντας τη σταθερότητα που επιδιώκουν οι ΗΠΑ και απειλώντας την εξουσία της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ.



Δεν είναι σαφές εάν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με τον Καμπέγιο επεκτάθηκαν σε ζητήματα μελλοντικής διακυβέρνησης της χώρας, ούτε αν ο ίδιος έλαβε υπόψη τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Δημοσίως, έχει δηλώσει τη στήριξή του στη Ροντρίγκεζ, την οποία ο Τραμπ έχει έως τώρα επαινέσει. Παρότι η Ροντρίγκεζ θεωρείται από την Ουάσινγκτον κεντρικό πρόσωπο της αμερικανικής στρατηγικής για τη μετά Μαδούρο εποχή, ο Καμπέγιο εκτιμάται ότι διαθέτει τη δύναμη είτε να στηρίξει είτε να ανατρέψει αυτά τα σχέδια.



Σύμφωνα με πηγή, ο Καμπέγιο διατηρούσε επικοινωνία με την κυβέρνηση Τραμπ τόσο απευθείας όσο και μέσω διαμεσολαβητών. Ο Λευκός Οίκος και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχόλιο.



Στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου Ούγκο Τσάβες, πολιτικού μέντορα του Μαδούρο, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του καθεστώτος, με ρόλο βασικού εκτελεστή της καταστολής. Αν και τόσο ο Καμπέγιο όσο και η Ροντρίγκεζ βρίσκονται επί χρόνια στον πυρήνα της κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου και του κυβερνώντος σοσιαλιστικού κόμματος, δεν θεωρούνται στενοί σύμμαχοι μεταξύ τους.



Πρώην στρατιωτικός, ο Καμπέγιο ασκεί ισχυρή επιρροή στις υπηρεσίες αντικατασκοπείας της χώρας. Παράλληλα, συνδέεται στενά με φιλοκυβερνητικές παραστρατιωτικές ομάδες.



Ο Καμπέγιο συγκαταλέγεται στους λίγους πιστούς του Μαδούρο στους οποίους η Ουάσινγκτον βασίζεται προσωρινά για τη διατήρηση της σταθερότητας. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι, λόγω του ιστορικού καταστολής και της αντιπαλότητάς του με τη Ροντρίγκεζ, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, η Ροντρίγκεζ επιχειρεί να εδραιώσει την εξουσία της, τοποθετώντας δικά της πρόσωπα σε καίριες θέσεις και ταυτόχρονα ικανοποιώντας αμερικανικά αιτήματα για αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής.



Κυρώσεις και κατηγορίες για ναρκωτικά



O Καμπέγιο βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών. Το 2020, οι ΗΠΑ τον επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια, κατηγορώντας τον ως βασικό στέλεχος του «Καρτέλ ντε λος Σόλες», ένα βενεζουελάνικο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών με επικεφαλής μέλη της ίδιας της κυβέρνησης της χώρας.



Έκτοτε, οι ΗΠΑ αύξησαν το ποσό της επικήρυξης στα 25 εκατ. δολάρια, με τον ίδιο να αρνείται δημοσίως κάθε σύνδεση με το εμπόριο ναρκωτικών.



Μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο, αναλυτές και πολιτικοί στην Ουάσινγκτον διερωτήθηκαν γιατί οι ΗΠΑ δεν συνέλαβαν και τον Καμπέγιο, ο οποίος καταγράφεται δεύτερος στο κατηγορητήριο του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης.



Τις ημέρες που ακολούθησαν, ο Καμπέγιο καταδίκασε δημόσια την αμερικανική παρέμβαση, δηλώνοντας ότι «η Βενεζουέλα δεν θα παραδοθεί».