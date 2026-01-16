Αντιδράσεις στον ΟΗΕ για τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: Προειδοποιήσεις για «εκρηκτική κατάσταση»
Ανώτερο στέλεχος των Ηνωμένων Εθνών τόνισε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι οι αναφορές σε στρατιωτικά πλήγματα επιδεινώνουν την κρίση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αντάλλαξαν σκληρές κατηγορίες

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ οι απειλές για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, τις οποίες έχει διατυπώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανώτερο στέλεχος του ΟΗΕ να προειδοποιεί ότι η κατάσταση στη χώρα είναι «ήδη εκρηκτική».

Μιλώντας στη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, Μάρθα Πόμπι, εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις δημόσιες δηλώσεις περί πιθανών στρατιωτικών πληγμάτων.
«Καταγράφουμε με ανησυχία διάφορες δημόσιες δηλώσεις που αναφέρονται σε πιθανά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν. Αυτή η εξωτερική διάσταση εντείνει την αστάθεια μιας ήδη εκρηκτικής κατάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «πρέπει να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες για να αποφευχθεί οποιαδήποτε νέα επιδείνωση».

Μαζικές διαδηλώσεις και βαρύς απολογισμός

Οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Ιράν στις 28 Δεκεμβρίου με αφορμή το αυξημένο κόστος ζωής εξελίχθηκαν σε μαζικό κίνημα αμφισβήτησης του θεοκρατικού καθεστώτος, το μεγαλύτερο –σύμφωνα με εκτιμήσεις– από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό της ΜΚΟ Iran Human Rights, τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί, αριθμός που χαρακτηρίζεται «απόλυτα ελάχιστος», ενώ περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Η στάση των ΗΠΑ

Η χθεσινή συνεδρίαση συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, οι οποίες μέχρι και την Τετάρτη απειλούσαν με στρατιωτική επέμβαση εάν η Τεχεράνη δεν ακύρωνε τις εκτελέσεις συλληφθέντων διαδηλωτών. Μετά από προειδοποιήσεις συμμάχων τους στον Κόλπο για τις συνέπειες που θα είχε μια τέτοια κίνηση στην περιοχή, η Ουάσιγκτον φάνηκε να μετριάζει τη ρητορική της, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν πάνω στο τραπέζι».

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση και ο πρόεδρος στέκονται «στο πλευρό του θαρραλέου λαού του Ιράν», προσθέτοντας πως «το επίπεδο της καταστολής που εξαπέλυσε το ιρανικό καθεστώς εναντίον των ίδιων των πολιτών του έχει συνέπειες στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Αντεπίθεση από την Τεχεράνη και τη Μόσχα

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για «ταραχοποιούς» που υποστηρίχθηκαν και συντονίστηκαν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο Ιρανός μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, Γολαμχουσέιν Νταρζί, κατηγόρησε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι «εκμεταλλεύτηκε ειρηνικές διαδηλώσεις για γεωπολιτικούς σκοπούς».

Παράλληλα, η Ρωσία, διά του πρεσβευτή της στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «κλιμακώνουν τις εντάσεις και τροφοδοτούν την υστερία».

Παρέμβαση Αλινεζάντ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση των ΗΠΑ, παρενέβη και η Ιρανοαμερικανή δημοσιογράφος Μασί Αλινεζάντ, η οποία υποστήριξε ότι «οι Ιρανοί είναι ενωμένοι» απέναντι στο καθεστώς και ότι «υποδέχθηκαν ευνοϊκά» την πρόθεση του Αμερικανού προέδρου να τους προσφέρει βοήθεια.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο Αμερικανός δικαστής καταδίκασε δύο άνδρες σε κάθειρξη 25 ετών για απόπειρα δολοφονίας της Αλινεζάντ, κατ’ εντολή της Τεχεράνης, σύμφωνα με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.
