Συγκλονισμένος δηλώνει ο διοικητής του γερμανικού στρατού για τα περιστατικά βίας και εξτρεμισμού σε μονάδα αλεξιπτωτιστών
Συγκλονισμένος δηλώνει ο διοικητής του γερμανικού στρατού για τα περιστατικά βίας και εξτρεμισμού σε μονάδα αλεξιπτωτιστών
Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική βία, τον εξτρεμισμό, την κατάχρηση ναρκωτικών ή τις διακρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, δήλωσε ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ
Ο διοικητής του γερμανικού στρατού δήλωσε νωρίτερα ότι είναι βαθιά συγκλονισμένος από το σκάνδαλο σχετικά με φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση, ακροδεξιό εξτρεμισμό και χρήση ναρκωτικών σε μια επίλεκτη μονάδα αλεξιπτωτιστών και υποσχέθηκε να ενισχύσει την ηγεσία στον στρατό.
«Οι στρατιώτες που ανέχονται τέτοια συμπεριφορά δεν μπορούν να υπηρετούν ως αξιωματικοί στις ένοπλες δυνάμεις μας», είπε, αφού παρουσίασε μια έκθεση για την υπόθεση στην κοινοβουλευτική επιτροπή άμυνας.
Η υπόθεση έχει αυξήσει την πίεση στον στρατό, καθώς η Γερμανία ξεκινά την καταγραφή όλων των 18χρονων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αύξησης του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων - μια απάντηση στις απαιτήσεις των ΗΠΑ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ να επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος του βάρους της υπεράσπισης της ηπείρου τους.
«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος»«Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική βία, τον εξτρεμισμό, την κατάχρηση ναρκωτικών ή τις διακρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις», δήλωσε ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ, σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο, λέγοντας ότι τα περιστατικά «με έχουν συγκλονίσει βαθιά», αναφέρει το Reuters.
«Οι στρατιώτες που ανέχονται τέτοια συμπεριφορά δεν μπορούν να υπηρετούν ως αξιωματικοί στις ένοπλες δυνάμεις μας», είπε, αφού παρουσίασε μια έκθεση για την υπόθεση στην κοινοβουλευτική επιτροπή άμυνας.
Πολυάριθμες περιπτώσεις κακοποίησηςΤο σκάνδαλο αποκαλύφθηκε αφού γυναίκες στρατιώτες στο 26ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών, του οποίου οι αποστολές περιλάμβαναν τη βοήθεια στην εκκένωση Γερμανών και άλλων ξένων υπηκόων από το Σουδάν, ανέφεραν πολυάριθμες περιπτώσεις φερόμενης κακοποίησης στον Κοινοβουλευτικό Επίτροπο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, τον στρατιωτικό διαμεσολαβητή.
Η υπόθεση έχει αυξήσει την πίεση στον στρατό, καθώς η Γερμανία ξεκινά την καταγραφή όλων των 18χρονων στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αύξησης του μεγέθους των ενόπλων δυνάμεων - μια απάντηση στις απαιτήσεις των ΗΠΑ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ να επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος του βάρους της υπεράσπισης της ηπείρου τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα