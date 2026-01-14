Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Στην Κρήτη για εκπαιδευτική αποστολή στάθμευσε για περίπου 40 λεπτά το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ
Στην Κρήτη για εκπαιδευτική αποστολή στάθμευσε για περίπου 40 λεπτά το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ
Η ξαφνική απογείωση του Wing of Zion από το αεροδρόμιο της Μπερ Σεβά προκάλεσε εικασίες για ενδεχόμενη άμεση επιδείνωση της έντασης με την Τεχεράνη
Σενάρια περί επικείμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν προκάλεσε την Τετάρτη η κίνηση του κυβερνητικού αεροσκάφους του Ισραήλ, γνωστού ως «Wing of Zion», σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.
Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος απογειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι από το Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη, εξέλιξη που πυροδότησε εικασίες για ενδεχόμενη άμεση επιδείνωση της έντασης με την Τεχεράνη, καθώς αντίστοιχες κινήσεις είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενους γύρους αντιπαράθεσης με το Ιράν, όταν το αεροσκάφος είχε μετακινηθεί εκτός χώρας προκειμένου να μην αποτελέσει πιθανό στόχο ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.
Ωστόσο, ελληνικές διπλωματικές πηγές και ανώνυμοι αξιωματούχοι έσπευσαν να διαψεύσουν οποιαδήποτε σύνδεση της συγκεκριμένης πτήσης με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή, χωρίς επιχειρησιακή ή πολιτική σημασία. Μάλιστα, τονίζουν πως στο αεροσκάφος δεν βρισκόταν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος του Ισραήλ.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το Flightradar24, το «Wing of Zion» απογειώθηκε στις 11:27 το πρωί από τη Μπερ Σεβά, προσγειώθηκε στις 13:14 στην Κρήτη και απογειώθηκε εκ νέου λιγότερο από μία ώρα αργότερα. Η πτήση ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του αεροσκάφους στη Μπερ Σεβά στις 15:14.
