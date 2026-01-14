Στην Κρήτη για εκπαιδευτική αποστολή στάθμευσε για περίπου 40 λεπτά το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Ελλάδα Ιράν Αεροσκάφος

Στην Κρήτη για εκπαιδευτική αποστολή στάθμευσε για περίπου 40 λεπτά το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ

Η ξαφνική απογείωση του Wing of Zion από το αεροδρόμιο της Μπερ Σεβά προκάλεσε εικασίες για ενδεχόμενη άμεση επιδείνωση της έντασης με την Τεχεράνη

Στην Κρήτη για εκπαιδευτική αποστολή στάθμευσε για περίπου 40 λεπτά το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ
19 ΣΧΟΛΙΑ
Σενάρια περί επικείμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν προκάλεσε την Τετάρτη η κίνηση του κυβερνητικού αεροσκάφους του Ισραήλ, γνωστού ως «Wing of Zion», σύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος απογειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι από το Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη, εξέλιξη που πυροδότησε εικασίες για ενδεχόμενη άμεση επιδείνωση της έντασης με την Τεχεράνη, καθώς αντίστοιχες κινήσεις είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενους γύρους αντιπαράθεσης με το Ιράν, όταν το αεροσκάφος είχε μετακινηθεί εκτός χώρας προκειμένου να μην αποτελέσει πιθανό στόχο ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Ωστόσο, ελληνικές διπλωματικές πηγές και ανώνυμοι αξιωματούχοι έσπευσαν να διαψεύσουν οποιαδήποτε σύνδεση της συγκεκριμένης πτήσης με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη εκπαιδευτική αποστολή, χωρίς επιχειρησιακή ή πολιτική σημασία. Μάλιστα, τονίζουν πως στο αεροσκάφος δεν βρισκόταν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος του Ισραήλ.

Στην Κρήτη για εκπαιδευτική αποστολή στάθμευσε για περίπου 40 λεπτά το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ


Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το Flightradar24, το «Wing of Zion» απογειώθηκε στις 11:27 το πρωί από τη Μπερ Σεβά, προσγειώθηκε στις 13:14 στην Κρήτη και απογειώθηκε εκ νέου λιγότερο από μία ώρα αργότερα. Η πτήση ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του αεροσκάφους στη Μπερ Σεβά στις 15:14.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης