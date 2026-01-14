Στην Κρήτη για εκπαιδευτική αποστολή στάθμευσε για περίπου 40 λεπτά το κυβερνητικό αεροσκάφος του Ισραήλ

Σενάρια περί επικείμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν προκάλεσε την Τετάρτη η κίνηση του κυβερνητικού αεροσκάφους του Ισραήλ, γνωστού ωςσύμφωνα με στοιχεία από διεθνείς ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος απογειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι από τομε προορισμό την, εξέλιξη που πυροδότησε εικασίες για ενδεχόμενη άμεση επιδείνωση της έντασης με την, καθώς αντίστοιχες κινήσεις είχαν καταγραφεί και σε προηγούμενους γύρους αντιπαράθεσης με το Ιράν, όταν το αεροσκάφος είχε μετακινηθεί εκτός χώρας προκειμένου να μην αποτελέσει πιθανό στόχο ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.Ωστόσο,και ανώνυμοι αξιωματούχοι έσπευσαν να διαψεύσουν οποιαδήποτε σύνδεση της συγκεκριμένης πτήσης με τις εξελίξεις στηυποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για, χωρίς επιχειρησιακή ή πολιτική σημασία. Μάλιστα, τονίζουν πως στο αεροσκάφος δεν βρισκόταν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος του Ισραήλ.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από το, τοαπογειώθηκε στις 11:27 το πρωί από τη Μπερ Σεβά, προσγειώθηκε στις 13:14 στην Κρήτη και απογειώθηκε εκ νέου λιγότερο από μία ώρα αργότερα. Η πτήση ολοκληρώθηκε με την επιστροφή του αεροσκάφους στη Μπερ Σεβά στις 15:14.