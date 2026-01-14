Πανικός σε παραλία της Αργεντινής από «μετεωρολογικό τσουνάμι», νεκρός ένας 29χρονος

Άλλος ένας άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή αφού παρασύρθηκε στο νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν





Ο Γιαίρ Αμίρ Μάνο Νούνεζ ο οποίος ήταν στην Αργεντινή για διακοπές με τη φίλη του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο άτυχος νεαρός σκοτώθηκε αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα και χτύπησε με το κεφάλι σε βράχους.







@diegoramirez543 Justo pude registrar la subida del mar, gente corriendo para todos lados con pánico en Mar del plata!!! ♬ sonido original - Diego Ramirez



Ναουέλ Ναρντόνε είπε ότι τα κύματα έφτασαν σε «απίστευτα ύψη». Όσοι βρίσκονταν στην παραλία περιέγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης το χάος και την απόγνωση, καθώς τα κύματα παρέσυραν τσάντες, ομπρέλες και ξαπλώστρες, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον για να μην παρασυρθούν στη θάλασσα.



«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας ναυαγοσώστης σε εφημερίδα της Αργεντινής ενώ ένας άλλος περιέγραψε ότι η θάλασσα υποχώρησε απότομα λίγα δευτερόλεπτα πριν ένα τεράστιο κύμα, που περιγράφηκε ως «σαν τείχος», χτυπήσει την ακτή.



«Είναι ένα απρόβλεπτο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ξανασυμβεί», δήλωσε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, Φαμπιάν Γκαρσία.



Κλείσιμο O 29χρονος που έχασε τη ζωή του στην παραλία της Αργεντινής



Τι είναι το μετεωρολογικό τσουνάμι Τα



Αντίθετα, τα μετεωρολογικά τσουνάμι προκαλούνται από διαταραχές της ατμοσφαιρικής πίεσης που συνδέονται με ταχέως μεταβαλλόμενα καιρικά φαινόμενα, όπως σοβαρές καταιγίδες.



Το μέτωπο της καταιγίδας δημιουργεί το κύμα, το οποίο κινείται προς την ακτή, όπου ενισχύεται από μια ρηχή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, έναν κόλπο ή μια θάλασσα.



Οι επιστήμονες μόλις αρχίζουν να κατανοούν τα μετεωρολογικά τσουνάμι, αλλά έχουν ήδη παρατηρηθεί κύματα ύψους 1,8 μέτρων ή και περισσότερο σε περιοχές όπως οι Μεγάλες Λίμνες, ο Κόλπος του Μεξικού, η Ατλαντική Ακτή, η Μεσόγειος και η Αδριατική Θάλασσα.