Πανικός σε παραλία της Αργεντινής από «μετεωρολογικό τσουνάμι», νεκρός ένας 29χρονος
Άλλος ένας άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή αφού παρασύρθηκε στο νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν
Στιγμές πανικού επικράτησαν στην παραλία Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ στην Αργεντινή το απόγευμα της Δευτέρας όταν μεγάλα κύματα σάρωσαν τα πάντα με έναν 29χρονο να χάνει τη ζωή του.
Ο νεκρός είναι ο 29χρονος ιππέας Γιαίρ Αμίρ Μάνο Νούνεζ ο οποίος ήταν στην Αργεντινή για διακοπές με τη φίλη του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο άτυχος νεαρός σκοτώθηκε αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα και χτύπησε με το κεφάλι σε βράχους.
Κατά τις ίδιες πηγές, άλλος ένας άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή αφού παρασύρθηκε στο νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν.
Ο επικεφαλής της ένωσης ναυαγοσωστών Ναουέλ Ναρντόνε είπε ότι τα κύματα έφτασαν σε «απίστευτα ύψη». Όσοι βρίσκονταν στην παραλία περιέγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης το χάος και την απόγνωση, καθώς τα κύματα παρέσυραν τσάντες, ομπρέλες και ξαπλώστρες, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον για να μην παρασυρθούν στη θάλασσα.
«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας ναυαγοσώστης σε εφημερίδα της Αργεντινής ενώ ένας άλλος περιέγραψε ότι η θάλασσα υποχώρησε απότομα λίγα δευτερόλεπτα πριν ένα τεράστιο κύμα, που περιγράφηκε ως «σαν τείχος», χτυπήσει την ακτή.
«Είναι ένα απρόβλεπτο φαινόμενο. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να ξανασυμβεί», δήλωσε ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, Φαμπιάν Γκαρσία.
Αντίθετα, τα μετεωρολογικά τσουνάμι προκαλούνται από διαταραχές της ατμοσφαιρικής πίεσης που συνδέονται με ταχέως μεταβαλλόμενα καιρικά φαινόμενα, όπως σοβαρές καταιγίδες.
Τι είναι το μετεωρολογικό τσουνάμιΤα μετεωρολογικά τσουνάμι είναι παρόμοια με τα τσουνάμι, αλλά δεν προκαλούνται από σεισμική δραστηριότητα στον πυθμένα του ωκεανού.
Το μέτωπο της καταιγίδας δημιουργεί το κύμα, το οποίο κινείται προς την ακτή, όπου ενισχύεται από μια ρηχή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, έναν κόλπο ή μια θάλασσα.
Οι επιστήμονες μόλις αρχίζουν να κατανοούν τα μετεωρολογικά τσουνάμι, αλλά έχουν ήδη παρατηρηθεί κύματα ύψους 1,8 μέτρων ή και περισσότερο σε περιοχές όπως οι Μεγάλες Λίμνες, ο Κόλπος του Μεξικού, η Ατλαντική Ακτή, η Μεσόγειος και η Αδριατική Θάλασσα.
