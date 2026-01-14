Η Βενεζουέλα άρχισε να αποφυλακίζει Αμερικανούς
ΚΟΣΜΟΣ
Βενεζουέλα ΗΠΑ Αποφυλάκιση

Η Βενεζουέλα άρχισε να αποφυλακίζει Αμερικανούς

Η κυβέρνηση Μαδούρο είχε μακρά ιστορία στην κράτηση Αμερικανών με σκοπό την άσκηση πολιτικής πίεσης έναντι της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα άρχισε να αποφυλακίζει Αμερικανούς
Η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας άρχισε να αφήνει ελεύθερους φυλακισμένους με την αμερικανική υπηκοότητα, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ χθες Τρίτη, εξαίροντας την εξέλιξη, που χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δέκα ημέρες μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση από την Ουάσιγκτον του πλέον ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση Αμερικανών κρατουμένων στη Βενεζουέλα. Είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση από πλευράς των προσωρινών αρχών», είπε ο αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Μια ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών ταξίδεψε στη Βενεζουέλα για να βοηθήσει στην απελευθέρωση, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τουλάχιστον πέντε Αμερικανοί είχαν συλληφθεί στη Βενεζουέλα τους τελευταίους μήνες. Η κυβέρνηση Μαδούρο είχε μακρά ιστορία στην κράτηση Αμερικανών με σκοπό την άσκηση πολιτικής πίεσης έναντι της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Την περασμένη εβδομάδα, η Βενεζουέλα άρχισε να απελευθερώνει ορισμένους υψηλού προφίλ κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών της αντιπολίτευσης, σε αυτό που η κυβέρνησή της χαρακτήρισε ως μια χειρονομία «επιδίωξης ειρήνης».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης