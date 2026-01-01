Τουλάχιστον 87 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω Πρωτοχρονιάς στη Βενεζουέλα

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Όλοι οι απελευθερωθέντες είχαν συλληφθεί εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την επανεκλογή, τον Ιούλιο του 2024, του Νικολάς Μαδούρο
Τουλάχιστον 87 άνθρωποι που οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα το 2024, το αποτέλεσμα των οποίων αμφισβητείται από την αντιπολίτευση, απελευθερώθηκαν με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς, ανακοίνωσαν σήμερα δύο μη κυβερνητικές οργάνωσες, μια εβδομάδα αφότου οι αρχές ανακοίνωσαν την απελευθέρωση άλλων 99 κρατουμένων λόγω Χριστουγέννων.
«Σήμερα πρωί, 1η Ιανουαρίου, μητέρες και συγγενείς ανέφεραν περαιτέρω απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Τοκορόν», στην Πολιτεία Αράγκουα, περίπου 134 χιλιόμετρα από το Καράκας, ανακοίνωσε η Επιτροπή για την Ελευθερία των Πολιτικών Κρατουμένων (Clippve).
Όλοι οι απελευθερωθέντες είχαν συλληφθεί εν μέσω της πολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από την επανεκλογή, τον Ιούλιο του 2024, του Νικολάς Μαδούρο για μια τρίτη θητεία στην προεδρία. Η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει τότε νοθεία. Αφού ανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών ο Μαδούρο οργανώθηκαν διαδηλώσεις οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη περίπου 2.400 ανθρώπων, τους οποίους ο ίδιος ο πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομοκράτες».
