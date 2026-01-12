Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Επιστρέφουν στην Ασία δύο κινεζικά τάνκερ θα έπαιρναν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα
Επιστρέφουν στην Ασία δύο κινεζικά τάνκερ θα έπαιρναν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα
Δύο υπερδεξαμενόπλοια, με κινεζική σημαία, που κατευθύνονταν στη Βενεζουέλα για να παραλάβουν φορτία αργού πετρελαίου, εν μέσω του εμπάργκο που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη χώρα αυτή, έκαναν αναστροφή και επιστρέφουν στην Ασία, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, εταιρείας που διαχειρίζεται διεθνή οικονομικά δεδομένα.
Τα δεξαμενόπλοια τεράστιας χωρητικότητας Xingye και Thousand Sunny είχαν παραμείνει αγκυροβολημένα επί εβδομάδες στον Ατλαντικό Ωκεανό, αναμένοντας οδηγίες λόγω του αποκλεισμού της Βενεζουέλας και της πολιτικής κρίσης στη χώρα, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.
Τα πλοία αυτά είναι τα δύο από τα τρία υπερδεξαμενόπλοια που κάνουν μόνο το δρομολόγιο Βενεζουέλα-Κίνα για να μεταφέρουν αργό πετρέλαιο με το οποίο το Καράκας αποπληρώνει το χρέος του προς το Πεκίνο.
