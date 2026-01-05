Ένας τρελός προσπάθησε να μπει στο σπίτι μου σπάζοντας τα παράθυρα με σφυρί, λέει ο Τζέι Ντι Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε σήμερα ότι «ένας τρελός» προσπάθησε να διαρρήξει το σπίτι του στο Οχάιο σπάζοντας τα παράθυρα, σημειώνοντας ότι ο ίδιος και η οικογένειά του δε βρίσκονταν εκεί.
Το CNN, επικαλούμενο πηγή, μετέδωσε νωρίτερα ότι οι Αρχές ερευνούσαν «ένα συμβάν» στο σπίτι και συνέλαβαν ένα άτομο.
«Εξ όσων γνωρίζω, ένας τρελός προσπάθησε να μπει μέσα σπάζοντας τα παράθυρα με σφυρί. Είμαι ευγνώμων στη μυστική υπηρεσία και την αστυνομία του Σινσινάτι, που ανταποκρίθηκαν γρήγορα» ανέφερε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Δεν ήμασταν καν στο σπίτι, αφού είχαμε ήδη επιστρέψει» στην Ουάσινγκτον, πρόσθεσε, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να μην προβάλουν εικόνες του σπιτιού του με σπασμένα τα παράθυρα.
I appreciate everyone's well wishes about the attack at our home. As far as I can tell, a crazy person tried to break in by hammering the windows. I'm grateful to the secret service and the Cincinnati police for responding quickly.— JD Vance (@JDVance) January 5, 2026
We weren't even home as we had returned…
